Edson Álvarez está de vuelta: Fenerbahce lo activa para la Europa League tras superar lesión

Convocado para enfrentar a Niza, el mediocampista mexicano reaparece tras lesión sufrida con el Tri en septiembre

Por Gerardo Lezama

Edson Álvarez regresa a la
Edson Álvarez regresa a la convocatoria del Fenerbahce tras superar su lesión muscular. (X / @Fenerbahce)

Edson Álvarez está listo para volver a la acción con Fenerbahce tras superar la lesión muscular que lo alejó de las canchas desde su participación con la Selección Mexicana el pasado 7 de septiembre.

El mediocampista fue incluido en la convocatoria del equipo turco para enfrentar al Niza en la Jornada 2 de la Europa League, en un duelo clave para consolidar el proyecto deportivo del técnico Domenico Tedesco.

La recuperación del mexicano fue seguida de cerca por el cuerpo técnico, que lo considera una pieza fundamental en el esquema del equipo.

Su ausencia se notó en los primeros compromisos europeos, especialmente ante la baja de Bartuğ Elmaz, quien no está registrado para la competencia continental.

En conferencia de prensa, Tedesco confirmó su regreso: “Álvarez ha vuelto. Estará en la convocatoria. Es muy importante para mí porque Bartuğ no está en la convocatoria europea”.

El mediocampista mexicano podría ser
El mediocampista mexicano podría ser clave ante Niza en la Europa League, según el técnico Tedesco. (CHANDAN KHANNA / AFP)

Edson solo ha disputado un partido oficial con Fenerbahce desde su llegada, correspondiente a la Jornada 4 de la Superliga turca.

Su traspaso desde el West Ham se concretó en los últimos días del mercado de verano, lo que limitó su participación inicial. Posteriormente, la lesión sufrida con el Tri lo mantuvo fuera de actividad durante varias semanas, generando incertidumbre sobre su adaptación al nuevo entorno competitivo.

La convocatoria para el duelo ante Niza representa una oportunidad para que Álvarez retome ritmo y se consolide como titular en el mediocampo.

Su perfil defensivo, capacidad de recuperación y liderazgo en zona baja son atributos valorados por el cuerpo técnico, que busca reforzar la estructura del equipo en torneos internacionales.

Además, su experiencia en la Premier League y con la Selección Mexicana le otorgan un peso específico en el vestidor.

La ausencia de Álvarez afectó
La ausencia de Álvarez afectó al Fenerbahce en los primeros partidos europeos, especialmente por la baja de Bartuğ Elmaz. (AP Foto/Ashley Landis)

Fenerbahce llega al encuentro con la necesidad de sumar puntos tras un inicio irregular en la Europa League. El partido ante Niza se perfila como un reto de alta exigencia, en el que el regreso de Edson podría marcar diferencia.

La afición turca ha mostrado entusiasmo por su incorporación, y se espera que tenga minutos en el duelo, ya sea como titular o en rol de relevo estratégico.

La reaparición de Álvarez también es seguida por medios mexicanos, que destacan su evolución física y el respaldo del club en su proceso de recuperación.

Su desempeño en este partido podría influir en futuras convocatorias con la Selección Nacional, que se prepara para compromisos rumbo al Mundial 2026.

El partido entre Fenerbahce y Niza se disputará este jueves 2 de octubre a las 10:45 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Şükrü Saracoğlu. La transmisión estará disponible en plataformas digitales y canales deportivos con derechos UEFA.

