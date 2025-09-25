México Deportes

Toluca golea a Rayados: así fue cómo el ‘Turco’ Mohamed guio a Hugo González para detener penal de Sergio Ramos

El timonel de los Diablos Rojos explicó a su portero cómo detener el penal del defensor español que se lamentó severamente tras errar su tiro

Por Jesús F. Beltrán

El director técnico argentino Antonio “Turco” Mohamed reafirmó su reputación como uno de los estrategas más destacados en la historia del futbol mexicano al dirigir de manera precisa a su portero Hugo González durante el enfrentamiento entre Toluca y Monterrey, que concluyó con una goleada de 6-2 a favor de los Diablos Rojos.

El momento clave del partido ocurrió tras una falta dentro del área sobre Germán Berterame, cometida por un defensor de Monterrey y confirmada por el árbitro César Arturo Ramos. Esto derivó en un penal a favor del conjunto regiomontano, que sería ejecutado por el defensor español y excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Conocido por su estilo de cobro característico, a la “Panenka”, Ramos intentó sorprender a Hugo González, pero el guardameta se mantuvo firme y logró detener el disparo, evitando así el empate.

En conferencia de prensa, Mohamed detalló que la jugada no fue una sorpresa: “Ya había visto esta situación en 2018, cuando dirigía al Celta de Vigo y Ramos cobró un penal de manera similar frente al Real Madrid. La noche anterior al partido revisé videos en YouTube y recordé esa jugada; por eso le dije a Hugo que se mantuviera firme. Fue como un sueño ver que funcionara”.

La indicación del entrenador argentino se convirtió en un punto de inflexión dentro del partido. Tras la detención del penal, Toluca incrementó la presión sobre Monterrey, capitalizando la oportunidad para aumentar su ventaja en el marcador. El error de Ramos tuvo un efecto inmediato en la moral del equipo regiomontano y permitió a los Diablos Rojos consolidar su dominio en el encuentro.

La victoria de 6-2 no solo significó un triunfo contundente para el Toluca, sino que también lo impulsó al segundo lugar de la tabla general de la Liga MX, únicamente detrás de Cruz Azul. Con este resultado, el equipo de Mohamed refuerza su aspiración al bicampeonato, demostrando una sólida estructura táctica y la capacidad de sus jugadores para ejecutar las indicaciones de su entrenador de manera precisa.

Mohamed, conocido por su enfoque analítico y su capacidad para anticipar las jugadas del rival, continúa dejando huella en el futbol mexicano. La combinación de experiencia, estudio detallado de los rivales y confianza en sus jugadores ha convertido a Toluca en un conjunto difícil de vencer y un claro candidato a pelear por el título en la temporada.

El desempeño de Hugo González, bajo la dirección de Mohamed, se ha convertido en un ejemplo del valor de la preparación y la estrategia dentro del futbol profesional. Este episodio quedará en la memoria de los aficionados como un momento en el que la inteligencia táctica se impuso al talento individual, consolidando al Toluca como un equipo de respeto en la Liga MX.

