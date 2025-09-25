México Deportes

David Faitelson defiende a Kevin Mier tras su nuevo error con Cruz Azul: “Tiene que tomar ciertos riesgos”

El arquero colombiano se volvió a equivocar en el partido contra Querétaro

Por César Márquez

David Faitelson defiende a Kevin
David Faitelson defiende a Kevin Mier tras nuevo error con Cruz Azul (X@DavidFaitelson_)

Kevin Mier cometió un nuevo error con Cruz Azul y volvió a ser blanco de duras críticas. A pesar de esto, hubo quien defendiera al arquero colombiano, pues David Faitelson, uno de los personajes más polémicos del medio, expresó su sentir al respecto.

La nueva equivocación de Mier ocurrió el día de ayer durante el partido entre Cruz Azul y Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. Cuando la Máquina dominaba el encuentro, un disparo potente de Santiago Homenchenko desde media cancha al minuto 35’ que terminó en gol causó que los Gallos Blancos se adelantaran en el marcador momentáneamente.

Y aunque el partido terminó en empate 2-2, las críticas hacia el guardameta colombiano no se hicieron esperar, incluso terminó abucheado por la propia afición cementera.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Queretaro - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 24, 2025 Queretaro's Santiago Homenchenko scores their second goal past Cruz Azul's Kevin Mier REUTERS/Raquel Cunha

Cabe indicar no es la primera vez que el joven portero comete una equivocación, pues en la última edición de la Leagues Cup también tuvo un error, al igual que en las Eliminatorias con la Selección de Colombia hace un par de semanas.

David Faitelson defiende a Kein Mier tras su nuevo error con Cruz Azul

Como es su costumbre, David Failtelson aprovechó las redes sociales para opinar sobre el nuevo error de Kevin Mier. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el periodista de TUDN señaló que el guardameta colombiano tiene que tomar ciertos riesgos ya que juega como un “libero” y agregó que verlo en la cancha es un espectáculo.

“Aquellos que no entienden que Kevin Mier tiene que tomar ciertos riesgos por su estilo moderno de jugar casi como un libero están completamente desubicados. El portero colombiano de Cruz Azul es muy bueno, es un espectáculo aparte”, escribió el analista de deportes.

Además, Nicolás Larcamón aseguró que la responsabilidad no es toda del arquero y señaló que confía plenamente en el apoyo que reciba (el guardameta) en las instancias finales.

“Hoy no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin, sino que le reconozco la gran ejecución a Homenchenko. Confío en que el apoyo para con Kevin en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos para las instancias más decisivas del torneo".

Kevin Mier clasifica junto con
Kevin Mier clasifica junto con Colombia a la próxima Copa del Mundo (REUTERS)

Kevin Mier y su paso con Cruz Azul

Kevin Mier llegó a Cruz Azul a principios de 2024 pedido por el entrenador Martín Anselmi. Desde los primeros partidos el colombiano se adaptó al futbol mexicano y se convirtió rápidamente en titular indiscutible del cuadro cementero.

A pesar de los últimos errores que ha cometido, sus grandes actuaciones lo han llevado a que sea considerado por su Selección. Con 25 años de edad, es uno de los grandes prospectos de Colombia de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en 2026.

