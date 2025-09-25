México Deportes

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin

El comentarista de TV Azteca reconoció el esfuerzo del francés con el equipo de André Jardine

Por Luz Coello

Guardar
Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo
Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin ( REUTERS/Eloisa Sánchez)

Christian Martinoli ha seguido la escuela que dejó José Ramón Fernández en TV Azteca, pues el analista deportivo es uno de los arduos críticos al club América. Sin embargo, luego de la actuación que tuvo ante Rayados en la Jornada 9 del Apertura 2025, enalteció lo que ha logrado Allan Saint-Maximin, refuerzo francés que contrató André Jardine.

Durante la transmisión de Los Protagonistas, Martinoli confesó que Sain-Maximin ha hecho un buen trabajo desde que llegó a la Liga MX, incluso enalteció el esfuerzo que ha realizado para adaptarse y brindar dinámica de juego a la escuadra de los azulcremas.

Por un instante, el narrador de Azteca Deportes olvidó esa postura y reconoció la labor del delantero. Esto fue lo que dijo del futbolista de 28 años:

"En esta mesa dije abiertamente que me pareció un volado lo de Sain- Maximin. La verdad, el tipo lo hace todo bien. Arranca por izquierda todo el tiempo, cambia de ritmo, filtra pelotas, da cambios de juego, mete pared, le pega a portería... Es el mejor refuerzo del América“, precisó.

Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo
Christian Martinoli olvidó su antiamericanismo y así enalteció a Allan Saint-Maximin (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese a los elogios a Allan Saint-Maximin, evidenció que América no está viviendo su mejor momento y el partido ante Rayados pudo terminar en derrota, pese a que rescataron el empate, no fue de los mejores juegos en la era de Jardine.

“A mí lo que hizo el América el segundo tiempo en Monterrey me parece que es muy valioso. El América estaba para que lo destrozara en el primer tiempo. El América estuvo para que le llenaran la canasta de forma fea, como hace tiempo no lo hacían”, agregó Martinoli.

Por último, finalizó que lo ocurrido en la Jornada 9 del torneo fue un partido deficiente para ambas escuadras. “Lo que pasa es que otra vez se mezcló lo que a veces le pasa al Monterrey y lo que tiene el América, que puede levantar. Y Monterrey no le metió el último gol para liquidar”, precisó.

¿Quién es Allan Saint-Maximin?

La trayectoria de Allan Saint-Maximin
La trayectoria de Allan Saint-Maximin destaca por su paso por algunas de las ligas más competitivas de Europa (REUTERS/David W Cerny)

La trayectoria de Allan Saint-Maximin destaca por su paso por algunas de las ligas más competitivas de Europa. Nacido el 12 de marzo de 1997 en Francia, el futbolista se desempeña principalmente como extremo izquierdo, posición en la que ha sobresalido tanto en clubes como en las divisiones juveniles de la selección nacional francesa.

Su carrera profesional comenzó en el St. Étienne, pero alcanzó su mayor reconocimiento durante su etapa en el Newcastle United de la Premier League inglesa.Durante su paso por el conjunto inglés, Saint-Maximin llegó a alcanzar una valoración de 40 millones de euros en el mercado, según datos de Transfermarkt. En la temporada 2022, registró cinco goles y cinco asistencias con el Newcastle United, consolidando su reputación como un jugador desequilibrante y veloz por la banda. Además, ha defendido la camiseta de otros equipos europeos como el Mónaco —donde compartió vestuario con Kylian Mbappé—, Hannover 96, SC Bastia, Niza y Fenerbahce.

Temas Relacionados

Christian MartinoliAllan Saint-Maximinclub AméricaLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Dieciséis competidoras fueron anunciadas en el programa semanal, con representantes de empresas globales y trayectorias contrastantes

CMLL revela a las luchadoras

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

El también youtuber ha manifestado en diversas ocasiones que le gustaría enfrentar al campeón mexicano

Jake Paul reconoce que un

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Votación abierta definió los enfrentamientos titulares para una función especial que pondrá siete campeonatos en juego

CMLL confirma cartelera para Noche

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

El arquero colombiano volvió a quedar exhibido tras un remate de media cancha por parte de Santiago Homenchenko, generando molestias de la afición en CU

Otro error de Kevin Mier

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León

La Máquina de Larcamón tendrá dos encuentros amistosos durante octubre

Cuándo y dónde serán los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Mi Niño”,

Quién es “El Mi Niño”, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y uno de los 26 acusados por EEUU

Detienen a hombre que transportaba más de 40 kilos de presunta metanfetamina oculta en un tractocamión en Sonora

Incautan dosis de cocaína y más de 8 mil latas de cerveza en Sonora

Así operaba la red de tráfico infantil liderada por “La Diabla”

Aseguran 1.6 millones de dólares en cocaína ocultos entre limas en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Cazzu podría iniciar una batalla

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Christian Nodal para conseguir la custodia absoluta de su hija Inti

Sale a la luz desafortunado comentario de Adela Micha en vivo, se queja de patrocinador que le paga “una madre”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 24 de septiembre: comienza la última noche de nominación

Esta es la clasificación de ‘Animales peligrosos’, película de terror y suspenso recién estrenada en cines de México

Madame Web arrasa en su estreno y lidera el ranking de películas en Prime Video México

DEPORTES

CMLL revela a las luchadoras

CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

Jake Paul reconoce que un combate contra Canelo Álvarez está cada vez más cerca: “Es una de las peleas más grandes”

CMLL confirma cartelera para Noche de Campeones, los retadores fueron elegidos por los aficionados

Otro error de Kevin Mier con Cruz Azul, afición abuchea al portero colombiano

Cuándo y dónde serán los partidos amistosos que disputará Cruz Azul contra Pumas y León