Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

Durante varios años, el mundo del boxeo ha esperado un enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavidez. Sin embargo, distintas circunstancias han impedido que este combate suceda.

Por el momento, ambos peleadores se encuentran en divisiones diferentes y esto ocasiona que un posible enfrentamiento se dé, aunque Benavidez señaló que no descarta por completo esta posibilidad.

El interés internacional de boxeo por ver al jalisciense enfrentar a Benavidez se mantiene constante entre los aficionados, quienes consideran que sería uno de los combates más relevantes de la actualidad en el peso supermediano.

David Benavidez quiere demostrar que es mejor boxeador que el Canelo Álvarez.(Ilustración: Jovani Pérez)

David Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo Álvarez

En entrevista con The Ring, David Benavidez aseguró que está en una buena posición, pues señaló que es campeón por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Además, agregó que cuando venza a Bivol y se convierta en campeón absoluto, verá la posibilidad de enfrentar a Canelo si es que el tapatío así lo desea.

“Después de todo lo que ha pasado en mi carrera, estoy en una gran posición en todos los sentidos. No iba a bajar a las 168, pero ahora, si Canelo quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos y cuando eso pase seré yo ahora el que tenga el poder, Canelo dijo que solo pelea por grandeza, que pelea por títulos. Bueno, déjame recoger todos los títulos y volver a la mesa para hablar”, comentó el Bandera Roja.

David Benavidez vuelve a criticar a Canelo Álvarez por no pelear con él (X@Benavidez300)

La historia polémica entre Benavidez y Canelo Álvarez

La rivalidad entre Álvarez y Benavidez se instaló en el ambiente boxístico desde 2017. Por años, El Bandera Roja ocupó el puesto de retador obligatorio del mexicano en las 168 libras y manifestó reiteradamente su intención de enfrentarlo, aunque las negociaciones se estancaron a causa de discrepancias en divisiones de peso, condiciones económicas y decisiones estratégicas del propio Canelo.

Esto causó que Benavidez emigrara a las 175 libras, donde se convirtió en campeón luego de que el CMB le entregara el título sobre la mesa debido a que Dmitri Bivol no aceptó pelear contra él.

Ahora, tras la pérdida del campeonato indiscutido de las 168 libras por parte de Álvarez ante Terence Crawford, crecieron los rumores en torno a la posibilidad de un enfrentamiento entre él y el Monstruo Mexicano, quien se prepara para realizar su primera defensa ante Anthony Yarde el próximo 22 de noviembre.