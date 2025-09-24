La afición de Chivas mostró su molestia con Gago luego de que dejó al club de manera abrupta Crédito: X/ @_ACJG_/ @Gaspar_Sparco/ @DurodeMarcarGDL

Como parte de la doble jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, Necaxa visitó a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron, el partido de la Jornada 10 del torneo representó el regreso de Fernando Gago a tierras tapatías, en donde ya no es querido ni respetado por la afición, esto por la manera en la que abandonó al club en 2024.

Y como evidencia del rencor que tiene el público del Rebaño Sagrado al argentino, la afición abucheó arduamente a Gago. Antes de que empezara el partido, cuando el sonido local presentó la alineación del equipo visitante, las gradas del Estadio Akron resonaron con un fuerte abucheo.

A través de redes sociales se viralizaron videos que evidenciaron el hostil recibimiento que planeó la afición rojiblanca al actual entrenador de los Rayos del Necaxa, pues días previos los seguidores del club Guadalajara pidieron a todos los asistentes al partido su participación para abuchear a Fernando Gago.

Así abuchearon a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Cuando anunciaron la alineación de Necaxa, al momento que nombraron a Fernando Gago, desde las gradas se escucho un fuerte abucheo, además, estuvo acompañado de chiflidos de desaprobación, así como insultos hacia el entrenador.

Pero, más tarde, la afición de Chivas empezó a realizar un cántico dedicado especialmente al estratega, pues lo insultaron con la frase: “¡Ching*s a tu mad**, Gago!”, y es que la frase se escuchó de manera tan clara que en los videos se evidenció el repudio que tiene la afición al ex entrenador de Boca Juniors.

Esto dijo Fernando Gago de su salida de Chivas para dirigir a Boca Juniors

En la conferencia de prensa cuando Necaxa presentó al argentino como su nuevo director técnico, Gago optó por aclarar de una vez por todas los motivos que lo llevaron a dejar Chivas.

El estratega explicó que la decisión se precipitó tras recibir una oferta concreta por parte de Boca Juniors. “Yo el día que me fui de Chivas, el que me quiera creer, me va a creer y el que no me quiera creer no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes, y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato”, expresó.

Fernando Gago aclaró su salida de Chivas en 2024

El contrato que vinculaba a Gago con Chivas incluía una cláusula de rescisión que, en palabras del propio entrenador, facilitó su salida. “La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir, esa fue la realidad, esa fue la verdad”, agregó.

El entrenador insistió en que tanto él como la directiva del club estaban plenamente informados de cada paso del proceso. “Lo sabe el club, lo sé yo, lo sabe Pepe también, fue todo muy claro”, concluyó Fernando Gago en su intervención, subrayando la ausencia de malentendidos internos y la voluntad de cerrar definitivamente el capítulo.Respecto a su decisión de incorporarse a Boca Juniors, el club donde inició su carrera profesional, Gago destacó el componente emocional que influyó en su elección. “Me tocó la posibilidad de elegir el club que me vio crecer, donde lo hablé con el sentimiento”, comentó el entrenador argentino.