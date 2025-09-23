México Deportes

Especialistas advierten: México debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026

Retomaron el caso de Petropar, donde empresa catarí Doha Holding obtuvo contrato por 61 mdd sin licitar

Por Jorge Contreras

Se debe blindar la transparencia
Se debe blindar la transparencia rumbo al Mundial 2026 (Jovani Pérez)

A menos de dos años del arranque del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, especialistas mexicanos alertaron que la organización del evento deportivo más importante del planeta deberá asegurar absoluta transparencia en el manejo de recursos financieros, con el fin de preservar la confianza de patrocinadores, gobiernos y aficionados.

Como referencia, citaron el caso de la petrolera estatal paraguaya Petropar, que en 2024 adjudicó sin licitación un contrato por 61 millones de dólares a la empresa catarí Doha Holding.

Según denuncias retomadas por medios internacionales, el acuerdo destapó posibles vínculos entre la dirigencia de la Conmebol —encabezada por Alejandro Domínguez, también vicepresidente de la FIFA— y estructuras financieras en el extranjero relacionadas con la familia real de Catar.

En aquel contrato se denunciaron incumplimientos en la entrega de combustible y prórrogas otorgadas sin sanciones, lo que reforzó las sospechas de opacidad y generó un escrutinio internacional sobre la confederación sudamericana de futbol.

Cuidar la transparencia en contratos y marcas

México está en segundo lugar
México está en segundo lugar donde los aficionados han solicitado entradas para ver los distintos partidos que se van a desarollar

Para la analista y columnista Claudia Bolaños, “lo que sucedió en Paraguay y la Conmebol no es un escándalo distante, sino una advertencia directa para un país que pronto estará bajo los reflectores del fútbol mundial”.

De acuerdo con estimaciones de la FIFA, el torneo tripartito generará miles de millones de dólares en ingresos, una parte significativa provenientes de contratos con empresas mexicanas de medios, patrocinadores y servicios.

La credibilidad en el manejo financiero, advirtió, será determinante para que dichas inversiones se traduzcan en beneficios económicos y sociales tangibles.

En la misma línea, Mariano Ruiz, académico de la UNAM, señaló que la experiencia sudamericana muestra los riesgos de no actuar con transparencia: “La transparencia no es solo un requisito administrativo, es un factor clave para atraer confianza global y evitar que se repitan episodios como los observados en Sudamérica”.

Por su parte, María Luisa Ochoa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recalcó que el caso Petropar evidencia cómo las fallas en la contratación pueden escalar a un nivel internacional.

“El Mundial 2026 debe blindarse contra estas prácticas; de lo contrario, podrían repetirse patrones de corrupción que afectan la credibilidad del futbol y de los países sede”, sostuvo.

De este modo, el caso Petropar–Doha Holding se convierte en un referente de lo que podría salir mal cuando no existen controles efectivos en la gestión de contratos.

Para México, el reto será garantizar que la organización del Mundial 2026 se mantenga libre de sombras financieras y consolidar al país como un anfitrión confiable en el escenario deportivo internacional.

