Cruz Azul es el nuevo súper líder, Chivas vuelve a caer en la tabla de posiciones y Puebla se mantiene como “sotanero”

Avanza la Liga MX y la tabla de posiciones comienza a tomar forma de miras a la liguilla y el play in

Por Rodrigo Gutiérrez González

Hay nuevo líder en la Liga MX (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX nos trajo grandes encuentros, importantes goleadas y sorpresivos resultados que provocaron cambios importantes en la tabla general de posiciones.

Ahora tenemos nuevo súper líder: Cruz Azul, quien suma 23 puntos y se mantiene invicto en la competencia. La máquina aseguró el liderato tras vencer 3-2 a los Bravos de Juárez.

En el segundo lugar está el Monterrey, con 22 puntos. La pandilla se había mantenido varias fechas con el liderato pero un empate 2-2 ante el América los bajó a la segunda posición. Mientras que los de Coapa se mantienen en cuarto lugar con 18 unidades.

El Toluca está en el tercer puesto con 19 puntos. El actual campeón del futbol mexicano venció con un contundente 0-3 a las Chivas, que tras la sorprendente victoria contra el América y el empate en media semana ante Tigres como parte de su partido pendiente de la jornada 1, volvió a caer en la tabla de posiciones.

El quinto lugar de la tabla lo tiene Tijuana con 16 unidades. Los Xolos aplastaron 5-0 al León.

Con los mismo puntos están los Tigres, en el sexto puesto. Los de San Nicolás de los Garza repitieron empate ante los Pumas.

Aquí está la tabla completa

Cruz Azul

  • Puntos: 23
  • Partidos ganados: 7
  • Partidos empatados: 2
  • Partidos perdidos: 0

Monterrey

  • Puntos: 22
  • Partidos ganados: 7
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 1

Toluca

  • Puntos: 19
  • Partidos ganados: 6
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 2

América

  • Puntos: 18
  • Partidos ganados: 5
  • Partidos empatados: 3
  • Partidos perdidos: 1

Tijuana

  • Puntos: 16
  • Partidos ganados: 4
  • Partidos empatados: 4
  • Partidos perdidos: 1

Tigres

  • Puntos: 16
  • Partidos ganados: 4
  • Partidos empatados: 4
  • Partidos perdidos: 1

Pumas

  • Puntos: 13
  • Partidos ganados: 3
  • Partidos empatados: 4
  • Partidos perdidos: 2

Pachuca

  • Puntos: 13
  • Partidos ganados: 4
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 4

FC Juárez

  • Puntos: 12
  • Partidos ganados: 3
  • Partidos empatados: 3
  • Partidos perdidos: 3

León

  • Puntos: 11
  • Partidos ganados: 3
  • Partidos empatados: 2
  • Partidos perdidos: 4

Atlético de San Luis

  • Puntos: 10
  • Partidos ganados: 3
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 5

Necaxa

  • Puntos: 9
  • Partidos ganados: 2
  • Partidos empatados: 3
  • Partidos perdidos: 4

Guadalajara

  • Puntos: 8
  • Partidos ganados: 2
  • Partidos empatados: 2
  • Partidos perdidos: 5
Aún con el empate del partido pendiente de media semana Chivas no pudo subir en la tabla (Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX)

Santos Laguna

  • Puntos: 7
  • Partidos ganados: 2
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 6

Mazatlán FC

  • Puntos: 7
  • Partidos ganados: 1
  • Partidos empatados: 4
  • Partidos perdidos: 4

Atlas

  • Puntos: 7
  • Partidos ganados: 1
  • Partidos empatados: 4
  • Partidos perdidos: 4

Gallos Blancos de Querétaro

  • Puntos: 7
  • Partidos ganados: 2
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 6

Puebla

  • Puntos: 4
  • Partidos ganados: 1
  • Partidos empatados: 1
  • Partidos perdidos: 7
Monterrey ha sido de los equipos más constantes del Apertura 2025 (Cuartoscuro)

Cómo funciona el Play In

A partir del Apertura 2023, la clasificación a la liguilla será diferente. Desapareció el polémico “repechaje” por un estilo más estadounidense llamado “Play In”.

Ahora, los clubes que tendrán la oportunidad de buscar el campeonato serán aquellos que se ubiquen en los primeros 10 lugares de la tabla general.

Los primeros seis puestos clasificarán de forma directa a los cuartos de final de la liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el “Play In” –una especie de repechaje– por dos lugares en la fiesta grande.

El primer partido del “Play In” será entre el séptimo y octavo puesto de la tabla general. El ganador pasará directamente a la liguilla.

El segundo encuentro del “Play In” será entre el noveno y décimo lugar de la clasificación. El ganador se enfrentará al perdedor del primer partido de la serie y quien salga vencedor será el último invitado a la fase final.

Así los cuartos de final del torneo se disputarán de la siguiente manera: El primero y segundo lugar de la competición se enfrentarán a los dos clasificados por “Play In”, el tercero jugará ante el sexto y el cuarto contra el quinto.

A diferencia del Play In, los partidos de la liguilla se disputan en encuentros de ida y vuelta, clasificando el que tenga mejor resultado en el marcador global, es decir, con la suma de los goles en ambos partidos.

En el caso de que haya empate en el global, pasará a la siguiente ronda el que haya quedado en mejor posición de la tabla general.

El único encuentro que no se define de esta manera al verse en un empate global es la final. De ser así se juegan tiempos extra y penales, de ser necesario, para definir al campeón.

