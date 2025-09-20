Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol

La sequía goleadora de Santiago Giménez preocupa al AC Milán tras la victoria ante Udinese. REUTERS/Daniele Mascolo

La victoria del AC Milán sobre Udinese por marcador de 3-0 en la Serie A no logró ocultar la prolongada sequía goleadora que atraviesa el delantero mexicano Santiago Giménez, quien suma ya 503 minutos sin anotar en partidos oficiales con el conjunto rossonero.

Aunque el equipo se impuso con autoridad, el atacante volvió a quedarse sin gol y desperdició una oportunidad clara en el primer tiempo, lo que ha encendido las alarmas entre la afición y el cuerpo técnico.

El momento más crítico del partido para Giménez ocurrió al minuto 18, cuando recibió un pase filtrado de Pervis Estupiñán que lo dejó mano a mano frente al arquero rival.

En lugar de definir con potencia o colocación, el mexicano optó por un disparo al centro del arco, fácilmente contenido por el guardameta Razvan Sava.

Esa jugada, que pudo haber significado el primer tanto del encuentro, terminó siendo una muestra más de la falta de contundencia que ha caracterizado sus últimas actuaciones.

El delantero mexicano suma 503 minutos sin anotar y enfrenta crecientes críticas de la afición y medios. REUTERS/Daniele Mascolo

A lo largo del partido, Giménez se mantuvo activo en el frente de ataque, colaborando en la presión alta y generando espacios para sus compañeros.

Sin embargo, las jugadas más peligrosas no pasaron por sus pies. Fue sustituido al minuto 62 por Christopher Nkunku, quien rápidamente comenzó a generar peligro en el área rival.

La afición del Milán, que había depositado grandes expectativas en el delantero mexicano, empieza a manifestar su inquietud ante la falta de goles.

Desde su llegada al club italiano, Giménez ha disputado nueve partidos consecutivos sin marcar, acumulando más de 500 minutos entre Serie A y Coppa Italia.

Su último gol oficial con la camiseta del Milán fue el 9 de mayo, cuando anotó un doblete frente al Bologna. Desde entonces, no ha logrado reencontrarse con el gol, a pesar de haber sido titular en varios encuentros y contar con oportunidades claras.

El cuerpo técnico evalúa si mantener a Giménez como titular o darle descanso para recuperar su nivel. REUTERS/Daniele Mascolo

La presión sobre el atacante va en aumento, especialmente considerando que otros jugadores como Christian Pulisic han logrado destacar con goles y asistencias.

En el duelo ante Udinese, el estadounidense firmó un doblete y fue clave en la victoria, contrastando con el desempeño discreto de Giménez.

Las críticas en redes sociales y medios deportivos han comenzado a intensificarse, señalando que el mexicano atraviesa su peor racha desde que llegó al fútbol europeo.

El cuerpo técnico del Milán deberá decidir si mantiene la confianza en Giménez como titular o si opta por darle descanso para que recupere su nivel.

Mientras tanto, el delantero tendrá que trabajar en su definición y en recuperar la confianza que lo llevó a ser considerado una de las promesas del fútbol mexicano.