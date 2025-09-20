México Deportes

Pese a victoria del Milán, Santiago Giménez lleva 500 minutos sin meter gol

El delantero mexicano falló una opción clara ante Udinese y acumula nueve juegos sin festejar

Por Gerardo Lezama

Guardar
La sequía goleadora de Santiago
La sequía goleadora de Santiago Giménez preocupa al AC Milán tras la victoria ante Udinese. REUTERS/Daniele Mascolo

La victoria del AC Milán sobre Udinese por marcador de 3-0 en la Serie A no logró ocultar la prolongada sequía goleadora que atraviesa el delantero mexicano Santiago Giménez, quien suma ya 503 minutos sin anotar en partidos oficiales con el conjunto rossonero.

Aunque el equipo se impuso con autoridad, el atacante volvió a quedarse sin gol y desperdició una oportunidad clara en el primer tiempo, lo que ha encendido las alarmas entre la afición y el cuerpo técnico.

El momento más crítico del partido para Giménez ocurrió al minuto 18, cuando recibió un pase filtrado de Pervis Estupiñán que lo dejó mano a mano frente al arquero rival.

En lugar de definir con potencia o colocación, el mexicano optó por un disparo al centro del arco, fácilmente contenido por el guardameta Razvan Sava.

Esa jugada, que pudo haber significado el primer tanto del encuentro, terminó siendo una muestra más de la falta de contundencia que ha caracterizado sus últimas actuaciones.

El delantero mexicano suma 503
El delantero mexicano suma 503 minutos sin anotar y enfrenta crecientes críticas de la afición y medios. REUTERS/Daniele Mascolo

A lo largo del partido, Giménez se mantuvo activo en el frente de ataque, colaborando en la presión alta y generando espacios para sus compañeros.

Sin embargo, las jugadas más peligrosas no pasaron por sus pies. Fue sustituido al minuto 62 por Christopher Nkunku, quien rápidamente comenzó a generar peligro en el área rival.

La afición del Milán, que había depositado grandes expectativas en el delantero mexicano, empieza a manifestar su inquietud ante la falta de goles.

Desde su llegada al club italiano, Giménez ha disputado nueve partidos consecutivos sin marcar, acumulando más de 500 minutos entre Serie A y Coppa Italia.

Su último gol oficial con la camiseta del Milán fue el 9 de mayo, cuando anotó un doblete frente al Bologna. Desde entonces, no ha logrado reencontrarse con el gol, a pesar de haber sido titular en varios encuentros y contar con oportunidades claras.

El cuerpo técnico evalúa si
El cuerpo técnico evalúa si mantener a Giménez como titular o darle descanso para recuperar su nivel. REUTERS/Daniele Mascolo

La presión sobre el atacante va en aumento, especialmente considerando que otros jugadores como Christian Pulisic han logrado destacar con goles y asistencias.

En el duelo ante Udinese, el estadounidense firmó un doblete y fue clave en la victoria, contrastando con el desempeño discreto de Giménez.

Las críticas en redes sociales y medios deportivos han comenzado a intensificarse, señalando que el mexicano atraviesa su peor racha desde que llegó al fútbol europeo.

El cuerpo técnico del Milán deberá decidir si mantiene la confianza en Giménez como titular o si opta por darle descanso para que recupere su nivel.

Mientras tanto, el delantero tendrá que trabajar en su definición y en recuperar la confianza que lo llevó a ser considerado una de las promesas del fútbol mexicano.

Temas Relacionados

AC MilánSantiago GiménezFutbolFIFAmexico-deportes

Más Noticias

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

El peleador estadounidense se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras luego de vencer al mexicano

¿Se queda en las 168

Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

Durante el evento un suceso inesperado sorprendió asistentes ya que los celulares sonaron simultáneamente

Presentación de Anthony Martial con

Estas son las opciones que tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford

El tapatío tomará un tiempo para pasar con su familia y después decidirá qué sigue en su carrera

Estas son las opciones que

CMLL 92 Aniversario: resultados completos desde la Arena México

Más de 19 mil aficionados disfrutaron de una noche histórica con desenmascarados, cabelleras perdidas y nuevos campeones

CMLL 92 Aniversario: resultados completos

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

La “Triangular de la Muerte” culminó con la pérdida una máscara y un espectáculo memorable en la Arena México.

Esfinge conquista la gloria y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta era la zona de

Esta era la zona de operación en CDMX de “Los Bonitos”, grupo dedicado a la extorsión

Mujer embarazada murió tras balacera en pollería de Irapuato, Guanajuato

Ejército decomisa gran arsenal de armas largas y municiones tras operativo federal en Tepuche, Sinaloa

Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Violencia en Jalisco: una joven de 17 años y un joven de 21 fueron hallados sin vida

ENTRETENIMIENTO

Premios Ariel 2025: elenco de

Premios Ariel 2025: elenco de “La cocina” llega a la edición 67 en Puerto Vallarta

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiky y El Guana en riesgo de salir hoy 20 de septiembre

Así lucía Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, cuando era joven

Acusan a Pepe y Ángela Aguilar de ordenar que nadie los viera a los ojos durante su concierto en Guadalajara: “Bien sangrones”

A qué hora de México empieza el show de Bad Bunny que transmitirán por streaming

DEPORTES

¿Se queda en las 168

¿Se queda en las 168 libras? Crawford renuncia a su campeonato superwelter tras vencer a Canelo Álvarez

Presentación de Anthony Martial con Rayados sacudida por alerta sísmica

Estas son las opciones que tiene Canelo Álvarez tras perder con Terence Crawford

CMLL 92 Aniversario: resultados completos desde la Arena México

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL