¿Cómo quedará el Chivas vs Toluca de acuerdo con la IA?

Copilot anticipa un duelo táctico y parejo en el Estadio Akron, con ligera ventaja para Toluca y alta probabilidad de empate

Por Gerardo Lezama

La inteligencia artificial de Microsoft
La inteligencia artificial de Microsoft Copilot anticipa un empate entre Chivas y Toluca en la jornada 9 del Apertura 2025. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La inteligencia artificial de Microsoft Copilot ha realizado una simulación detallada para anticipar el resultado del partido entre Chivas de Guadalajara y Toluca, correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El análisis se basa en datos estadísticos, rendimiento reciente, goles esperados y antecedentes directos entre ambos clubes.

El encuentro está programado para este sábado 20 de septiembre en el Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado buscará confirmar su recuperación tras vencer al América y empatar con Tigres.

Por su parte, los Diablos Rojos llegan como uno de los equipos más sólidos del campeonato, ubicados en el cuarto lugar de la tabla general con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y dos derrotas.

Chivas busca confirmar su recuperación
Chivas busca confirmar su recuperación tras vencer al América y empatar con Tigres en el Apertura 2025. (X / Chivas)

Copilot considera que el duelo será muy parejo, aunque con ligera ventaja para Toluca. Según el modelo de predicción ajustado a goles esperados, el conjunto escarlata tiene una probabilidad de triunfo superior, mientras que Chivas alcanza una cifra menor. El empate se presenta como una posibilidad intermedia, siendo el marcador más probable un 1-1.

En cuanto al rendimiento ofensivo, Toluca promedia 1.5 goles como visitante, mientras que Chivas genera 1.2 goles esperados en casa.

Esta diferencia, aunque mínima, inclina la balanza hacia los mexiquenses, que además cuentan con una defensa más estable y capacidad de respuesta en momentos clave.

Históricamente, los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos han sido equilibrados: tres victorias para Chivas, dos para Toluca y cinco empates.

Toluca llega al Estadio Akron
Toluca llega al Estadio Akron como cuarto lugar de la Liga MX, con 16 puntos y una defensa sólida. REUTERS/Eloisa Sanchez

La última vez que los Diablos Rojos ganaron en el Estadio Akron fue en el Clausura 2023, con marcador de 1-2.

Copilot también considera el contexto anímico. El triunfo reciente de Chivas ante América representa un impulso emocional importante, aunque la irregularidad mostrada en el resto del torneo limita sus probabilidades.

Toluca, en cambio, ha mantenido una línea de rendimiento constante, lo que refuerza su favoritismo en esta simulación.

Además, el análisis de Copilot incorpora variables como posesión promedio, efectividad en pases clave y rendimiento bajo presión, donde Toluca supera ligeramente a Chivas en consistencia y aprovechamiento ofensivo. Esta diferencia técnica, aunque no definitiva, podría inclinar el resultado en los minutos finales.

El análisis de Copilot otorga
El análisis de Copilot otorga ligera ventaja a Toluca sobre Chivas, aunque prevé un partido muy parejo. (X/ @Chivas)

También se considera el impacto de jugadores determinantes como Marcel Ruiz y Alexis Vega, quienes podrían modificar el curso del partido con una acción individual.

En conclusión, de acuerdo con la inteligencia artificial de Microsoft Copilot, el partido entre Chivas y Toluca será cerrado, con alta probabilidad de empate.

Sin embargo, si hay un ganador, Toluca tiene mayores posibilidades de imponerse por su forma actual, consistencia táctica y mejor promedio de goles esperados. El resultado más probable es un 1-1, aunque no se descarta una victoria ajustada para los visitantes.

