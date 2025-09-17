Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Honduras - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 19, 2024 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana cerrará el año 2025 con su último partido. El Tricolor ya tenía un encuentro confirmado para la última fecha FIFA del año, pero necesitaba un segundo compromiso para culminar el 2025 de la mejor manera.

Tras intensas negociaciones, el Alamodome de San Antonio será finalmente la sede del último partido del año para el equipo, que una vez más se enfrentará a un oponente sudamericano.

México jugará contra Paraguay el 18 de noviembre en Texas. Este partido amistoso será la última prueba antes del inicio formal del año mundialista, y se realizará después del encuentro de México con Uruguay en Torreón.

Los boletos para el partido estarán disponibles para el público en general a partir del lunes 22 de septiembre a las 10:00 a.m. CT, y se podrán adquirir a través de SomosLocales.com. Este encuentro marcará el retorno del Tri al Alamodome después de seis años, siendo su última aparición en septiembre de 2019 contra Argentina.