México Deportes

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

El Tricolor vivirá su último partido del año en noviembre y ya comenzará a pensar en el Mundial 2026

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Soccer Football - CONCACAF Nations
Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Honduras - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - November 19, 2024 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Raquel Cunha

La Selección Mexicana cerrará el año 2025 con su último partido. El Tricolor ya tenía un encuentro confirmado para la última fecha FIFA del año, pero necesitaba un segundo compromiso para culminar el 2025 de la mejor manera.

Tras intensas negociaciones, el Alamodome de San Antonio será finalmente la sede del último partido del año para el equipo, que una vez más se enfrentará a un oponente sudamericano.

México jugará contra Paraguay el 18 de noviembre en Texas. Este partido amistoso será la última prueba antes del inicio formal del año mundialista, y se realizará después del encuentro de México con Uruguay en Torreón.

Los boletos para el partido estarán disponibles para el público en general a partir del lunes 22 de septiembre a las 10:00 a.m. CT, y se podrán adquirir a través de SomosLocales.com. Este encuentro marcará el retorno del Tri al Alamodome después de seis años, siendo su última aparición en septiembre de 2019 contra Argentina.

Temas Relacionados

Selección MexicanaParaguayMundial 2026mexico-deportes

Más Noticias

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Los accesos para la Arena México se agotaron, pero el evento podrá seguirse mediante suscripción al canal oficial de YouTube del CMLL

CMLL 92 Aniversario en vivo:

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Será una festejo abierto en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa del cuadro bicampeón de la LMB

Diablos Rojos de México anuncia

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Tres encuentros de la novena fecha se podrán disfrutar por TV gratuita

Apertura 2025: qué partidos de

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

El nuevo campeón de las 168 libras aclaró qué piensa sobre un segundo enfrentamiento contra el mexicano

Terence Crawford explica si habrá

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

El “Dinamita” consideró que la esquina del tapatío debió ajustar durante el combate

La opinión de Juan Manuel
MÁS NOTICIAS

NARCO

John K. Hurley viaja a

John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU

Director del FBI propone “cazar” a cárteles mexicanos como a organizaciones terroristas; Trump reclama acciones más agresivas

Secretario de Seguridad afirma que Sinaloa está a salvo tras masacre: “Navolato está reforzado desde hace tiempo”

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

De ‘El Soviético’ a ‘Me dicen El Ruso’: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 5 mdd

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Aldo de Nigris protagoniza acalorada discusión con Shiky

Susana Zabaleta defiende a su novio Ricardo Pérez tras zafarrancho con la prensa y rumores de presunta infidelidad: “Aquí estoy dando la cara”

“Ella no apuñaló a nadie”: Erika González defiende a Ángela Aguilar y la compara con Marianne Gonzaga

Reportan lesionados en concierto de Julión Álvarez en Puebla: gobierno niega rumores y defiende gasto de 15 MDP en eventos

“Los chismes no cambian el talento”: Juan Rivera quiere cantar con Ángela Aguilar

DEPORTES

CMLL 92 Aniversario en vivo:

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”