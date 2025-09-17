México Deportes

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

El Rey de Plata y Oro destacó que la lucha libre mexicana es patrimonio cultural y que el Consejo Mundial de Lucha Libre es ya una marca reconocida oficialmente como “Hecho en México”.

Por Jesús F. Beltrán

Durante la función del Día de la Independencia, el estelarista del CMLL celebró la distinción de la Secretaría de Economía y recordó que la mejor lucha libre del mundo es la mexicana. (Ilustración: Jesús Aviles)

El pasado domingo, durante la función conmemorativa por el Día de la Independencia en la Arena México, Místico, conocido como “El Rey de Plata y Oro”, tomó el micrófono en el centro del ring para expresar un emotivo discurso que conectó con la afición.

El estelarista del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebró que la empresa recibiera el distintivo “Hecho en México” por parte de la Secretaría de Economía, subrayando la importancia de este reconocimiento en un momento clave para la lucha libre nacional.

“¡Mi gente! Solamente quiero presumirles algo que ha logrado el Consejo Mundial de Lucha Libre: que ya somos una marca hecho en México. Recuerden que el patrimonio nunca se hereda, siempre se trabaja como nosotros trabajamos día a día. Y simplemente no trabajamos tampoco, simplemente hacemos lo que amamos, que es lucha libre. Y recuerden que la mejor lucha libre del mundo es la lucha libre mexicana”, expresó Místico ante una Arena México repleta.

El anuncio provocó entusiasmo en los asistentes, pero también levantó reacciones en redes sociales, pues algunos aficionados lo interpretaron como un mensaje dirigido hacia AAA, que en marzo de este mismo año anunció su venta a la empresa estadounidense WWE, lo que marcó un contraste con el camino del CMLL, que mantiene su identidad mexicana.

Místico recordó que la Catedral de la Lucha Libre será escenario de la máxima fiesta del deporte, conmemorando casi un siglo de historia de la empresa fundada por Salvador Lutteroth.

Durante su intervención, Místico también se dio tiempo para reconocer el legado de las figuras que lo acompañan en la actualidad, como Neón y Máscara Dorada, jóvenes que forman parte del grupo Sky Team.

“Hoy se dan cuenta de una de las mejores mascotas como lo es Kemonito. Y para mí es un gran honor, un gran placer ser padrino de dos grandes como lo son Neón y Máscara Dorada. Porque recuerden que lo de hoy es marcar una diferencia, y la diferencia simplemente la hacen todos ustedes”, afirmó.

El luchador enfatizó que el distintivo “Hecho en México” no solo reconoce al CMLL, sino a toda la comunidad que lo hace posible: gladiadores, personal de staff, referees y entrenadores.

“Hay luchadores, refresqueros, acomodadores, gente del staff, gente de programación, como mi jefe Don Salvador, con un gran réferi que es el Güero Noriega. Grandes, grandes profesores como lo es Tony Salazar. Pero recuerden que esta marca de Hecho en México lo ha logrado todos ustedes, mi gente”, señaló.

Místico recordó también la importancia histórica de la empresa fundada por Salvador Lutteroth, destacando que el próximo viernes 19 de septiembre la Arena México será escenario del 92 aniversario del CMLL, un evento considerado como la máxima fiesta de la lucha libre mexicana.

En la función de AEW Grand Slam México fans circularon tarjetas de cómo la AAA vendió su patrimonio a WWE.
“Para mí es un gran honor, un don de Dios, pertenecer a la mejor empresa que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Porque este viernes, 19 de septiembre, cumplimos noventa y dos años de la bendita lucha libre, aquí en nuestro país. Y la Arena México es la fiesta más grande”, subrayó.

Finalmente, el gladiador agradeció a los asistentes por su apoyo constante y se despidió con un mensaje de unidad. “Mi gente en la Arena México, que Dios me los bendiga, que tengan buen camino a casa. ¡Gracias, Arena México!”, concluyó entre aplausos y vítores.

El discurso de Místico no solo resaltó la relevancia del CMLL como empresa 100% mexicana, sino que también reforzó la narrativa de orgullo nacional en torno a la lucha libre, un deporte-espectáculo que sigue siendo patrimonio cultural del país y que, a casi un siglo de historia, mantiene su vigencia y conexión con el público.

