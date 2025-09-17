México Deportes

¿Dónde y a qué hora ver al Copenhague de Rodrigo Huescas en la Champions League?

El lateral mexicano fue convocado por el equipo de Dinamarca para su debut en el torneo más importante de Europa

Por Gerardo Lezama

Rodrigo Huescas podría debutar con
Rodrigo Huescas podría debutar con el FC Copenhague en la Champions League ante Bayer Leverkusen Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Rodrigo Huescas está a punto de vivir uno de los momentos más significativos en su carrera profesional: el debut del FC Copenhague en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26.

El equipo danés recibirá al Bayer Leverkusen este jueves 18 de septiembre en el Parken Stadion, en Copenhague, y el partido comenzará a las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

Aunque no se ha confirmado si el lateral mexicano estará en el once inicial, su presencia en la convocatoria y el contexto del encuentro lo colocan en el centro de atención.

Huescas, formado en Cruz Azul, llegó al futbol europeo con la expectativa de consolidarse en una liga competitiva y ahora enfrenta la posibilidad de debutar en el torneo más prestigioso del continente.

Su adaptación al sistema del Copenhague ha sido progresiva, y el equipo ha mostrado confianza en su desarrollo durante las primeras jornadas de la Superliga danesa.

El lateral mexicano Rodrigo Huescas,
El lateral mexicano Rodrigo Huescas, en la convocatoria del Copenhague para el inicio de la Champions League (Jovani Pérez)

El duelo ante Leverkusen representa más que el inicio de la campaña europea para el conjunto escandinavo. Es también una oportunidad para que Huescas se mida ante un rival de alto nivel, en un escenario que podría marcar un punto de inflexión en su trayectoria.

La expectativa en México es alta, no solo por el posible debut, sino por lo que este tipo de partidos puede significar rumbo a la Copa del Mundo de 2026, donde la competencia por un lugar en la selección nacional será intensa.

Su última actuación con la selección mayor fue en el amistoso ante Corea del Sur, disputado el 9 de septiembre en Nashville. Huescas ingresó como titular y dejó una asistencia precisa a Raúl Jiménez en el primer gol del Tri, mostrando personalidad, visión y capacidad para competir al más alto nivel.

Tras el partido, el jugador expresó su compromiso con el equipo nacional y reconoció que cada minuto cuenta para ganarse un lugar en la lista final rumbo al Mundial. “No hay mejor sensación que representar a tu país. Soy muy feliz viniendo a la selección. No quisiera perderme ninguna concentración más”, declaró el lateral.

El debut del FC Copenhague
El debut del FC Copenhague en la Champions League 2025-26 será ante Bayer Leverkusen en el Parken Stadion. - Crédito: FC Copenhague

La transmisión del encuentro estará disponible en México a través de TNT Sports en televisión y por la plataforma HBO Max en streaming.

Para Huescas, este partido podría ser el inicio de una nueva etapa, una vitrina internacional que lo acerque a los reflectores del futbol global.

Su desempeño, ya sea desde el arranque o como relevo, será seguido de cerca por analistas, aficionados y cuerpos técnicos.

El balón rodará en Copenhague, pero los ojos estarán puestos en el joven mexicano que busca escribir su nombre en la historia de la Champions League.

