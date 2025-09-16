Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford (Instagram @canelo / @schecoperez)

El boxeo mexicano presenció la caída de la era de Saúl Canelo Álvarez como campeón unificado de los supermedianos. Terence Crawford propició una lección dura a Canelo, la noche del 13 de septiembre le arrebató los títulos de la OMB, CMB, AMB y FIB.

Pese a lo duro que fue la derrota para Canelo, el mexicano compartió una reflexión en redes sociales, diferentes fanáticos y celebridades del deporte mexicano lo felicitaron por su profesionalismo. Entre los mensajes que recibió el boxeador tapatío sobresalió el comentario de Sergio Pérez.

Checo se solidarizó con Canelo, así que le externó un mensaje de aliento. A través de redes sociales se viralizó el comentario que dedicó Checo Pérez a Saúl tras perder ante Terence Crawford.

Así reaccionó Checo Pérez a la derrota de Canelo Álvarez

Así reaccionó Checo Pérez a la derrota de Canelo Álvarez (AP Foto/David Becker)

En Instagram, Canelo publicó unas palabras al respecto de su derrota y destacó que tomaría esta pérdida con humildad y aprendizaje. En los comentarios de la publicación destacó que el piloto de Fórmula 1 reconoció el profesionalismo del pugilista.

De manera breve, felicitó a Canelo Álvarez por cómo reaccionó a la derrota y aseguró que se siente orgulloso de él. Esto fue lo que dijo Checo Pérez de la derrota de Saúl:

“Bravo Canelo! Que manera de comportarte, como todo un profesional! Muy orgulloso de ti!“, publicó.

Checo Pérez aplaudió la reacción de Canelo ante la derrota contra Crawford (IG/ @canelo)

Esto dijo Canelo Álvarez de su derrota ante Terence Crawford

Tras el combate ante Crawford, Canelo Álvarez recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje en el que abordó la derrota y reflexionó sobre su carrera. En su publicación en redes sociales, el boxeador enfatizó la importancia de aceptar los reveses con humildad y aprendizaje.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”, escribió el tapatío, destacando el trabajo conjunto con su entrenador Eddy Reynoso, quien lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

El mensaje de Álvarez Barragán también incluyó un reconocimiento al apoyo incondicional de su familia y de sus seguidores. “Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabr**es!**”, publicó el ex campeón, subrayando su orgullo nacional y la importancia de sus raíces mexicanas en un momento tan significativo.

Se espera que Canelo regrese al ring en 2026 con la presentación de sus nuevos objetivos en el boxeo.