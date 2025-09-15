América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La afición americanista sufrió doble derrota en el Clásico Nacional, ahora en la categoría femenil, las Chivas se impusieron al club América y se llevaron la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con un marcador de 2 - 0, las dirigidas por Antonio Contreras superaron a la escuadra de Ángel Villacampa.

Ante esta situación, el entrenador de las Águilas reconoció que fue un fin de semana complicado para los aficionados azulcremas, así que describió este momento como una situación de “luto”, ya que reconoció que la derrota le dolió.

Al término del partido ofreció una conferencia de prensa y explicó su sentir con respecto a la derrota. Ante los medios, Ángel Villacampa sostuvo que esta derrota golpeó al americanismo, por lo que se lamentó ante esta situación.

Ángel Villacampa califica de “día de luto” la derrota de América ante Chivas Femenil

Durante la conferencia de prensa al término del partido, el estratega azulcrema describió que la derrota les afectó porque no pensaban tener este resultado, en especial por el doble clásico capitalino.

“Hoy duele, hoy estamos muy molestas. Hoy estamos muy lejos de toda la versión que nosotras queremos dar y siempre que estamos más acostumbradas a dar. Lo bueno que tiene este torneo es que te permite tener un mal día y luego prepararte y focalizar de cara a la liguilla”, declaró ante los medios.

Ángel Villacampa rectificó que fue un mal día para el equipo, por lo que consideró que es un día triste para los americanistas. “Hoy es un mal día, hoy hay que limarse las heridas, es un día de luto, un día negro, un día malo, del cual tenemos que aprender mucho, pero sobre todo prepararnos y limpiarnos rápido”, sentenció.

Pese a la derrota, reflexionó y consideró que el equipo aún está a tiempo de mejorar y sumar puntos para colocarse en mejores lugares y pelear un lugar en la liguilla.

“Todavía nos quedan, nos quedan todavía seis partidos para ubicarnos en la tabla de la clasificación y prepararnos lo mejor posible para esa liguilla que vamos a tener en noviembre”, puntualizó.

América varonil pierde ante Chivas

América perdió 1 - 2 ante Chivas, el Estadio Ciudad de los Deportes fue el escenario de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025, donde ambos equipos protagonizaron un duelo de alta intensidad. Durante la primera mitad, la paridad dominó el encuentro, con ambos conjuntos intentando imponer su estilo sin lograr romper el cero en el marcador.

Al minuto 63, Roberto “Piojo” Alvarado aprovechó un centro preciso de Érick Gutiérrez para abrir el marcador a favor del Rebaño Sagrado. Este gol desató la euforia entre los aficionados rojiblancos y aumentó la presión sobre el conjunto azulcrema.La recta final del encuentro vio cómo Armando González amplió la ventaja para Chivas en el minuto 88 con un remate certero, colocando el marcador 2-0 y generando celebraciones anticipadas entre los seguidores tapatíos. Mientras tanto, la frustración se apoderaba de la afición americanista, que veía cómo se esfumaban las posibilidades de revertir el resultado.