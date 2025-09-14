¡Otras más! Isaac del Toro vuelve a ganar una competencia y ya lleva 4 victorias en una semana

Isaac del Toro conquista el Trofeo Matteotti y suma su cuarta victoria en una semana. (X / Olimpismo Mexicano)

Isaac del Toro sigue marcando pauta en el ciclismo internacional. Este domingo, el mexicano conquistó el Trofeo Matteotti en Italia y firmó su cuarta victoria en apenas una semana, confirmando su estado de forma y proyección como uno de los talentos más prometedores del pelotón profesional.

La competencia, celebrada en Pescara, reunió a equipos WorldTour y ProTeam en un circuito exigente de 190 kilómetros.

Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, se mantuvo en el grupo puntero durante gran parte del recorrido y lanzó su ataque definitivo en los últimos kilómetros, superando al italiano Kristian Sbaragli y al neerlandés Daan Hoole, quienes completaron el podio.

Esta victoria se suma a las obtenidas en el Tour de l’Avenir, donde el mexicano brilló en etapas de montaña y contrarreloj, y al triunfo en la Coppa Agostoni, también en territorio italiano.

En total, cuatro primeros lugares en siete días, todos en competencias de alto nivel y con participación internacional.

El mexicano del UAE Team Emirates se impone en Italia y confirma su proyección internacional

Del Toro, de 20 años, ha sido reconocido por su capacidad de adaptación, lectura de carrera y potencia en los ascensos. Su desempeño en el Trofeo Matteotti ratifica su versatilidad, al imponerse en un trazado técnico con repechos cortos y ritmo sostenido.

La prensa europea ha comenzado a destacar su nombre como uno de los debutantes más sólidos de la temporada.

Tras la competencia, Del Toro expresó satisfacción por los resultados obtenidos y reconoció el respaldo de su equipo como clave en su desempeño.

También destacó que cada carrera le ha permitido acumular experiencia y mejorar su lectura táctica, elementos que han sido determinantes en su racha de triunfos.

El UAE Team Emirates, escuadra que también cuenta con figuras como Tadej Pogačar y Juan Ayuso, ha apostado por integrar jóvenes talentos en su plantilla.

Del Toro supera a Sbaragli y Hoole en Pescara y destaca como uno de los debutantes más sólidos de la temporada. Imagen cuenta de X @paugr

Del Toro, quien firmó contrato hasta 2026, ha respondido con actuaciones que superan las expectativas iniciales, posicionándose como una carta fuerte para futuras competencias de mayor calibre.

La racha de victorias no solo representa un logro personal, sino también un hito para el ciclismo mexicano, que históricamente ha tenido escasa presencia en el circuito europeo.

Diversos analistas han comenzado a proyectar su participación en carreras de una semana y, eventualmente, en grandes vueltas.

Con el calendario aún abierto y varias pruebas por disputar en otoño, Isaac del Toro se perfila como uno de los corredores a seguir en el cierre de temporada. Su evolución será clave para definir sus próximos retos y consolidar su lugar en la élite del ciclismo mundial.