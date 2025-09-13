André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Antes de enfrentar a Chivas, el estratega americanista aprovecha un momento para cumplir un sueño de infancia.

André Jardine, director técnico del Club América, está concentrado en el Clásico Nacional ante Chivas, pero recientemente pudo cumplir un sueño que llevaba desde su infancia: asistir a un concierto de la banda británica Oasis.

El brasileño fue captado disfrutando del espectáculo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, según compartió un fan del América en redes sociales, donde se observa al estratega disfrutando del evento.

El DT de las Águilas ha compartido en varias ocasiones su pasión por Oasis. De joven, Jardine fue cantante de una banda de covers que interpretaba los grandes éxitos de la agrupación británica, mostrando desde temprano su admiración por temas como “Don’t Look Back In Anger” y “Wonderwall”. Su vínculo con la banda es tan especial que incluso uno de sus hijos fue nombrado Liam, en homenaje al vocalista Liam Gallagher, tal como confesó el propio entrenador.

La imagen del DT junto a fan en el concierto se volvió viral y mostró su lado más humano.

El amor de Jardine por Oasis también ha tenido momentos históricos en su carrera deportiva. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando dirigía a la selección de Brasil, salió a la conferencia de prensa tras la victoria en la final frente a España cantando “Don’t Look Back In Anger”, celebrando así la medalla de oro en un gesto que quedó inmortalizado por los medios internacionales.

El DT americanista compartió su pasión por la banda británica y recordó su juventud como intérprete.

Este gusto por la banda británica ha acompañado al entrenador incluso en su labor al frente del América. A pesar de la presión que implica preparar un partido tan relevante como el Clásico Nacional, Jardine no dejó pasar la oportunidad de disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados en la Ciudad de México, donde Oasis ofreció dos conciertos los días 12 y 13 de septiembre.

Espero que André Jardine esté disfrutando del concierto de Oasis su banda favorita en CDMX, él tenía una banda cover y era el vocalista “aunque cantaba mal” jajaja🥹💛



“Amo a Oasis y mi hijo se llama Liam en homenaje a ellos”🙏🏻✨



pic.twitter.com/dpT5K9bk7M — Roberto Haz (@tudimebeto) September 13, 2025

La afición americanista recibió con entusiasmo las imágenes del estratega brasileño en el concierto, destacando su lado humano y su capacidad para disfrutar de la música a pesar de la intensidad que representa liderar a uno de los equipos más populares del futbol mexicano. Para muchos seguidores, estas acciones muestran un equilibrio entre la vida profesional y personal, recordando que detrás de un entrenador exitoso también hay un fanático de la música.

Soccer Football - Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azulcrema, Mexico City, Mexico - August 30, 2025 America coach Andre Jardine before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El hecho de que Jardine haya compartido estas experiencias a través de redes sociales y encuentros con fans también refuerza la conexión del técnico con los seguidores del América. Más allá de su estrategia y táctica en el terreno de juego, su pasión por la música y los momentos de disfrute personal humanizan su figura y permiten que los aficionados lo vean desde una perspectiva diferente.

En conclusión, mientras se prepara para el Clásico Nacional ante Chivas, André Jardine aprovechó un momento para cumplir un sueño de infancia y asistir a un concierto de Oasis, demostrando que la música y la pasión por la vida acompañan incluso a los profesionales más concentrados en el deporte.