México Deportes

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

El estratega brasileño disfrutó del espectáculo británico antes del Clásico Nacional contra Chivas

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Antes de enfrentar a Chivas,
Antes de enfrentar a Chivas, el estratega americanista aprovecha un momento para cumplir un sueño de infancia.

André Jardine, director técnico del Club América, está concentrado en el Clásico Nacional ante Chivas, pero recientemente pudo cumplir un sueño que llevaba desde su infancia: asistir a un concierto de la banda británica Oasis.

El brasileño fue captado disfrutando del espectáculo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, según compartió un fan del América en redes sociales, donde se observa al estratega disfrutando del evento.

El DT de las Águilas ha compartido en varias ocasiones su pasión por Oasis. De joven, Jardine fue cantante de una banda de covers que interpretaba los grandes éxitos de la agrupación británica, mostrando desde temprano su admiración por temas como “Don’t Look Back In Anger” y “Wonderwall”. Su vínculo con la banda es tan especial que incluso uno de sus hijos fue nombrado Liam, en homenaje al vocalista Liam Gallagher, tal como confesó el propio entrenador.

La imagen del DT junto
La imagen del DT junto a fan en el concierto se volvió viral y mostró su lado más humano.

El amor de Jardine por Oasis también ha tenido momentos históricos en su carrera deportiva. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando dirigía a la selección de Brasil, salió a la conferencia de prensa tras la victoria en la final frente a España cantando “Don’t Look Back In Anger”, celebrando así la medalla de oro en un gesto que quedó inmortalizado por los medios internacionales.

El DT americanista compartió su
El DT americanista compartió su pasión por la banda británica y recordó su juventud como intérprete.

Este gusto por la banda británica ha acompañado al entrenador incluso en su labor al frente del América. A pesar de la presión que implica preparar un partido tan relevante como el Clásico Nacional, Jardine no dejó pasar la oportunidad de disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados en la Ciudad de México, donde Oasis ofreció dos conciertos los días 12 y 13 de septiembre.

La afición americanista recibió con entusiasmo las imágenes del estratega brasileño en el concierto, destacando su lado humano y su capacidad para disfrutar de la música a pesar de la intensidad que representa liderar a uno de los equipos más populares del futbol mexicano. Para muchos seguidores, estas acciones muestran un equilibrio entre la vida profesional y personal, recordando que detrás de un entrenador exitoso también hay un fanático de la música.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - America v Pachuca - Estadio Azulcrema, Mexico City, Mexico - August 30, 2025 America coach Andre Jardine before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El hecho de que Jardine haya compartido estas experiencias a través de redes sociales y encuentros con fans también refuerza la conexión del técnico con los seguidores del América. Más allá de su estrategia y táctica en el terreno de juego, su pasión por la música y los momentos de disfrute personal humanizan su figura y permiten que los aficionados lo vean desde una perspectiva diferente.

En conclusión, mientras se prepara para el Clásico Nacional ante Chivas, André Jardine aprovechó un momento para cumplir un sueño de infancia y asistir a un concierto de Oasis, demostrando que la música y la pasión por la vida acompañan incluso a los profesionales más concentrados en el deporte.

Temas Relacionados

André JardineOasisEstadio GNPCDMXmexico-deportes

Más Noticias

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

El hijo de Rey Mysterio Jr. se coronó en Worlds Collide Las Vegas, consolidando su legado en la lucha libre

Dominik Mysterio revela que estará

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Los famosos sorprendieron al mostrar sus colores en una dinámica futbolera que encendió las rivalidades

Clásico Nacional llega a La

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

El gladiador de Ecatepec dejó el orgullo de México en alto ante el campeón de Estados Unidos

Cómo le fue a Rey

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

La dupla conocida como ‘Brodido’ confirmaron su poderío con una victoria contundente ante el equipo del Galeón Fantasma

Arena México estalla con la

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Con muchas sorpresas el evento fue del gusto de los aficionados que disfrutaron los resultados

Resultados de Worlds Collide 2025,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

Marian Izaguirre: internautas lamentan la muerte de la influencer y exigen justicia

DEPORTES

Por qué responsabilizan a Pedro

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular