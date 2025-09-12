Memo Ochoa ya porta los colores de su nuevo equipo en Chipre

Guillermo Ochoa es presentado oficialmente como nuevo portero del AEL Limassol de Chipre. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

Tras oficializar el fichaje de Guillermo Ochoa, el AEL Limassol publicó en su cuenta de X un video en el que el arquero mexicano aparece portando ya los colores y el escudo del club chipriota.

El uniforme, en tonos lilas con vivos amarillos, marca el inicio de una nueva etapa para el guardameta, quien vuelve a lucir el dorsal 13, número que lo ha acompañado en distintas fases de su carrera internacional.

La publicación fue acompañada por un mensaje que destaca tres conceptos clave: fuerza, reflejos y legado. Con ello, el club no solo da la bienvenida a un jugador con amplia trayectoria, sino que también subraya el impacto mediático y deportivo que representa su incorporación.

Ochoa compartió el video en su perfil personal, confirmando su entusiasmo por este nuevo reto en Europa.

El fichaje se concretó tras semanas de incertidumbre, luego de que se cayera una posible negociación con el Burgos de España.

El portero mexicano, Francisco Guillermo Ochoa ya luce los colores del AEL Limassol FC, su nuevo club de Chipre Crédito: Cuenta de X @aelfc_official

Libre tras finalizar contrato con el Salernitana de Italia y sin actividad oficial desde junio, Ochoa encontró en el AEL Limassol una opción para mantenerse competitivo. El acuerdo fue anunciado el 11 de septiembre y está sujeto a la aprobación de los exámenes médicos correspondientes.

La decisión de permanecer en el futbol europeo responde a un objetivo claro: mantenerse en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

El técnico Javier Aguirre había señalado que los jugadores sin club no serían considerados para futuras convocatorias, por lo que este movimiento representa un paso estratégico para el arquero.

Con cinco Copas del Mundo en su historial, Ochoa busca convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones del torneo.

Ochoa suma su sexto club europeo tras su paso por Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. (Instagram Limassol)

El AEL Limassol, fundado en 1930, es uno de los clubes más tradicionales de Chipre.

Aunque no figura entre las ligas más competitivas del continente, su infraestructura y participación en torneos europeos lo convierten en una opción viable para jugadores que buscan continuidad. El Alphamega Stadium será la nueva casa de Ochoa, quien podría debutar en la tercera jornada de la liga local.

Con este fichaje, Ochoa suma su sexto club en Europa, tras haber militado en Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal. Su llegada a Chipre representa una apuesta por la vigencia y el liderazgo, elementos que podrían ser clave para asegurar su presencia en el próximo Mundial.

El video publicado por el AEL Limassol no solo marca el inicio de una nueva etapa, sino también el compromiso del arquero con su carrera internacional.