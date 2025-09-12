Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

El entrenador de Cruz Azul aprovechó los micrófonos para hablar sobre la explosión de la pipa en Iztapalapa (REUTERS)

El pasado miércoles una pipa de gas LP que volcó en el puente de La Concordancia y calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, dejó un saldo de 90 personas heridas, varias de ellas de gravedad y cuatro más fallecidas.

Y aunque las investigaciones sobre esta explosión todavía están en desarrollo, la hipótesis más probable es que el chofer de la pipa iba a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura del vehículo. Cabe señalar que el carro, que pertenece a la empresa Transportadora Silza, de Grupo Tomza, cargaba 49 mil 500 litros de combustible.

Tras conocer los hechos y sus consecuencias, diferentes figuras públicas manifestaron su apoyo a los afectados. Entre ellas destacó Nicolás Larcamón, quien, en representación de Cruz Azul, envió un mensaje de aliento y solidaridad dirigido a las víctimas y sus familiares. El gesto del entrenador se sumó a las muestras de apoyo expresadas desde diferentes sectores de la comunidad, marcando la sensibilidad del equipo ante la tragedia.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon REUTERS/Eloisa Sanchez

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa

En conferencia de prensa previo al duelo contra Pachuca, Nicolás Larcamón mandó sus condolencias a las familias de las víctimas y los heridos del accidente. Además, manifestó sus mejores deseos para que su situación mejore.

“Quería pronunciarme por el accidente que hubo en Iztapalapa, para hacerle llegar mis condolencias a las familias de todas las víctimas y los heridos. Lastimosamente me imagino que deben ser momentos muy difíciles, así que hacerles llegar todos nuestros deseos para que todo se de de la mejor manera”, comentó el entrenador argentino.

Nicolas Larcamón en busca de consolidarse en Cruz Azul

Por otra parte, Larcamón encara un momento clave con Cruz Azul y sigue enfocado en fortalecer su proyecto durante lo que constituye su primera temporada al frente del club cementero. Sin embargo, a pesar de que la escuadra celeste sufrió una eliminación temprana en la Leagues Cup, los resultados en la Liga MX demuestran una realidad distinta: luego de siete jornadas disputadas en el Apertura 2025, el equipo ocupa actualmente la tercera posición de la tabla de clasificación.

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Akron (X@CruzAzul)

El compromiso inmediato para Cruz Azul será visitar a Pachuca en el Estadio Hidalgo el próximo sábado, duelo correspondiente a la fecha 8. El objetivo de la escuadra de Larcamón consiste en mantener o mejorar su rendimiento para permanecer en la zona alta del campeonato, una meta que el técnico ha priorizado desde su llegada al igual que el campeonato.