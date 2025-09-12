Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

El deporte internacional y nacional ofrecerá una amplia agenda de eventos este fin de semana en la que diferentes disciplinas como el boxeo, futbol y béisbol contarán con grandes eventos del 12 al 14 de septiembre.
Saúl “Canelo” Álvarez vs Terence Crawford, Serie del Rey entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco, Clásico Nacional en la Liga MX son algunos de los eventos que están agendados para este fin de semana.
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del mundo deportivo, a continuación te compartimos los eventos más relevantes de los próximos días.
Canelo vs Crawford
El mejor libra por libra pone en disputa su campeonato indiscutible de peso supermediano frente a Terence Crawford este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.
Saúl Álvarez, el primer boxeador masculino en la era de los 4 cinturones, buscará aumentar su récord de victorias contra Crawford quien fue previamente campeón indiscutible en peso welter como en peso ligero.
La transmisión del evento en México será a través de la plataforma de Streaming, Netflix a las 19:00 horas del centro de la Ciudad de México.
Liga MX Jornada 8: Clásico Nacional
Las actividades dentro del futbol nacional se reanuda este fin de semana después del parón por la fecha FIFA. La Liga MX tendrá varios encuentros de alta intensidad, entre los que destaca el partido entre América y Chivas.
- Necaxa vs Juárez | 12 de septiembre | 19:00 horas
- Mazatlán vs Pumas | 12 de septiembre | 21:00 horas
- Pachuca vs Cruz Azul | 13 de septiembre | 17:00 horas
- Tigres vs León | 13 de septiembre | 19:00 horas
- Atlas vs Santos | 13 de septiembre | 19:00 horas
- Toluca vs Puebla | 13 de septiembre | 19:00 horas
- América vs Chivas | 13 de septiembre | 21:15 horas
- Querétaro vs Rayados | 14 de septiembre | 17:00 horas
- Atlético de San Luis vs Tijuana | 14 de septiembre | 19:00 horas
Futbol europeo: los mejores partidos
Al igual que el balompié nacional, las mejores ligas de europa están de regreso este fin de semana con grandes partidos en las principales cinco ligas del viejo continente.
El clásico Juventus vs Inter de Milán (sábado 13 de septiembre a las 10:00 horas) llama la atención en la Serie A, junto con el partido entre Fiorentina y Napoli (sábado 13 de septiembre a las 12:45 horas). Santiago Giménez y el Milán se enfrentarán al Bolonia el próximo domingo 14 de septiembre a las 12:45 horas.
Real Madrid visita a la Real Sociedad este sábado 13 de septiembre a las 8:15 horas y el Barcelona recibe al Valencia el próximo domingo a las 13:00 horas.
El derby de Manchester se jugará este domingo a las 9:30 horas y el Liverpool se visitará al Burnley ese mismo domingo a las 7:00 horas del centro del país.
La Serie del Rey: Diablos Rojos vs Charros
Los patirrojos aprovecharon su localía en la Ciudad de México y ganaron los dos juegos primeros de la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol.
Los Charros buscarán reponerse del infierno que vivieron en el Alfredo Harp Helú este sábado y domingo con los Juegos 3 y 4 de la serie en Jalisco.
Liga MX Femenil Jornada 11
Querétaro y Puebla iniciaron la jornada 11 del futbol femenil este jueves con un empate 1-1, pero aún faltan ocho partidos por disputarse. Estos son los partidos programados para el viernes, sábado, domingo y lunes.
- Toluca vs Rayadas | 12 de septiembre | 18:00 horas
- Tigres vs Pumas | 12 de septiembre | 20:00 horas
- Cruz Azul vs Juárez | 13 de septiembre | 15:45 horas
- Mazatlán vs Tijuana | 13 de septiembre | 21:00 horas
- América vs Chivas | 14 de septiembre | 12:00 horas
- Pachuca vs Necaxa | 14 de septiembre | 19:00 horas
- Atlético San Luis vs León | 15 de septiembre | 17:00 horas
- Santos vs Atlas | 15 de septiembre | 19:00 horas