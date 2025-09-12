Agenda deportiva: la pelea del Canelo, mejores partidos y todos los eventos del 12 al 14 de septiembre

Canelo Álvarez se volverá a subir al ring este fin de semana para enfrentarse a Terence Crawford (AP)

El deporte internacional y nacional ofrecerá una amplia agenda de eventos este fin de semana en la que diferentes disciplinas como el boxeo, futbol y béisbol contarán con grandes eventos del 12 al 14 de septiembre.

Saúl “Canelo” Álvarez vs Terence Crawford, Serie del Rey entre Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco, Clásico Nacional en la Liga MX son algunos de los eventos que están agendados para este fin de semana.

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del mundo deportivo, a continuación te compartimos los eventos más relevantes de los próximos días.

Canelo vs Crawford

Canelo y Crawford se enfrentarán este sábado en Las Vegas (X@Turki_alalshikh)

El mejor libra por libra pone en disputa su campeonato indiscutible de peso supermediano frente a Terence Crawford este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Saúl Álvarez, el primer boxeador masculino en la era de los 4 cinturones, buscará aumentar su récord de victorias contra Crawford quien fue previamente campeón indiscutible en peso welter como en peso ligero.

La transmisión del evento en México será a través de la plataforma de Streaming, Netflix a las 19:00 horas del centro de la Ciudad de México.

Liga MX Jornada 8: Clásico Nacional

Tanto en la femenil como en la varonil este fin de semana se disputa el Clásico Nacional (REUTERS)

Las actividades dentro del futbol nacional se reanuda este fin de semana después del parón por la fecha FIFA. La Liga MX tendrá varios encuentros de alta intensidad, entre los que destaca el partido entre América y Chivas.

Necaxa vs Juárez | 12 de septiembre | 19:00 horas

Mazatlán vs Pumas | 12 de septiembre | 21:00 horas

Pachuca vs Cruz Azul | 13 de septiembre | 17:00 horas

Tigres vs León | 13 de septiembre | 19:00 horas

Atlas vs Santos | 13 de septiembre | 19:00 horas

Toluca vs Puebla | 13 de septiembre | 19:00 horas

América vs Chivas | 13 de septiembre | 21:15 horas

Querétaro vs Rayados | 14 de septiembre | 17:00 horas

Atlético de San Luis vs Tijuana | 14 de septiembre | 19:00 horas

Futbol europeo: los mejores partidos

El Milán de Santiago Giménez se enfrenta al Bolonia este fin de semana (REUTERS/Daniele Mascolo)

Al igual que el balompié nacional, las mejores ligas de europa están de regreso este fin de semana con grandes partidos en las principales cinco ligas del viejo continente.

El clásico Juventus vs Inter de Milán (sábado 13 de septiembre a las 10:00 horas) llama la atención en la Serie A, junto con el partido entre Fiorentina y Napoli (sábado 13 de septiembre a las 12:45 horas). Santiago Giménez y el Milán se enfrentarán al Bolonia el próximo domingo 14 de septiembre a las 12:45 horas.

Real Madrid visita a la Real Sociedad este sábado 13 de septiembre a las 8:15 horas y el Barcelona recibe al Valencia el próximo domingo a las 13:00 horas.

El derby de Manchester se jugará este domingo a las 9:30 horas y el Liverpool se visitará al Burnley ese mismo domingo a las 7:00 horas del centro del país.

La Serie del Rey: Diablos Rojos vs Charros

La Serie del Rey 2025 de la LMB enfrenta a Diablos Rojos y Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú. (X @LigaMexBeis)

Los patirrojos aprovecharon su localía en la Ciudad de México y ganaron los dos juegos primeros de la serie final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los Charros buscarán reponerse del infierno que vivieron en el Alfredo Harp Helú este sábado y domingo con los Juegos 3 y 4 de la serie en Jalisco.

Liga MX Femenil Jornada 11

Este fin de semana continúan las actividades dentro de la Liga MX femenil (Luz Coello/ Infobae)

Querétaro y Puebla iniciaron la jornada 11 del futbol femenil este jueves con un empate 1-1, pero aún faltan ocho partidos por disputarse. Estos son los partidos programados para el viernes, sábado, domingo y lunes.

Toluca vs Rayadas | 12 de septiembre | 18:00 horas

Tigres vs Pumas | 12 de septiembre | 20:00 horas

Cruz Azul vs Juárez | 13 de septiembre | 15:45 horas

Mazatlán vs Tijuana | 13 de septiembre | 21:00 horas

América vs Chivas | 14 de septiembre | 12:00 horas

Pachuca vs Necaxa | 14 de septiembre | 19:00 horas

Atlético San Luis vs León | 15 de septiembre | 17:00 horas

Santos vs Atlas | 15 de septiembre | 19:00 horas