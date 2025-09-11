¿Otro francés a la Liga MX? Reportan fichaje de Anthony Martial con Monterrey

El exdelantero del Manchester United llegaría a la sultana del norte como una compra. (REUTERS/Molly Darlington)

Pese a que el campeonato mexicano se acerca a la mitad del Apertura 2025, el mercado de transferencias aún no está cerrado. Ante la posibilidad de continuar reforzando al equipo, los Rayados de Monterrey estarían cerca de firmar al delantero francés Anthony Martial.

De acuerdo con información del periodista César Merlo, habían dos equipos de la Liga MX interesados en el futbolista: el primero fue Pumas que buscaba un compañero para Aaron Ramsey luego de la salida de Rogelio Funes Mori; en segundo lugar se encontraban los regiomontanos quienes se metieron a la pelea de último momento.

El equipo universitario fue quien puso en el radar del fútbol mexicano al europeo, sin embargo, el alto sueldo de Martial hizo imposible su fichaje pese a que el AEK Atenas, equipo en el que milita actualmente, no puso ninguna cláusula para poder dejarlo como agente libre.

La delantera rayada quiere llevar a su equipo de vuelta a las finales. (REUTERS/Molly Darlington )

Rayados quiere romper la Liga MX

Para los seguidores del fútbol mexicano no es un secreto que Monterrey es uno de los equipos más poderosos de nuestro país por lo que, sin que la noticia sea confirmada, existen altas probabilidades de que podamos ver a otro talento francés como lo son André-Pierre Gignac o Florian Thauvin, en su momento.

Según Merlo, el traspaso sería una compra total del jugador y el pago que había exigido en honorarios, por lo que se espera que en las próximas horas se haga oficial la llegada de otro miembro más de la legión europea que han visto en la Liga MX un nuevo mercado de oportunidad.

El club no ha confirmado la noticia. (REUTERS/Tony Obrien)

¿Quién es Anthony Martial?

El delantero francés Anthony Martial se consolidó en la élite del fútbol europeo desde muy joven, destacando por una carrera marcada por consolidaciones tempranas y traspasos récord. Su irrupción en el AS Mónaco atrajo la atención de los principales clubes de Europa y culminó con su transferencia al Manchester United en 2015, convirtiéndose por entonces en el fichaje más caro de un adolescente en la historia del fútbol, según informó BBC Sport.

Martial, nacido en Massy, Francia, comenzó su formación en las categorías juveniles del Olympique de Lyon. Su desempeño inicial motivó su reclutamiento por parte de Mónaco, donde debutó profesionalmente en 2013. De acuerdo con L’Équipe, su velocidad y capacidad para definir delante del arco lo proyectaron inmediatamente como una de las mayores promesas del fútbol francés.

En su primera temporada, el atacante sumó 17 goles y obtuvo el premio Golden Boy al mejor futbolista joven de Europa. Su debut ante Liverpool incluyó un gol que fue ampliamente destacado por la prensa británica. La inversión del club inglés en el delantero reflejaba la apuesta a largo plazo que veían en su potencial.

El momento clave de su carrera lo tuvo durante su estancia en los Red Devils de la Premier League. )Reuters/Carl Recine)

A lo largo de su etapa en la Premier League, Martial vivió distintos ciclos, alternando titularidades y etapas de menor protagonismo. Permaneció vinculado al United durante casi una década y firmó también participaciones puntuales en la Champions League y en la selección nacional de Francia. Su ciclo en la Premier incluyó la conquista de la FA Cup, la Copa de la Liga y la UEFA Europa League, .

Martial suma más de 300 partidos oficiales con el Manchester United y ha sido citado repetidamente a la selección mayor francesa, incluyendo su convocatoria para la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA. Sus registros en goles y asistencias lo posicionan entre los delanteros franceses más prolíficos de su generación.

El delantero ha experimentado también etapas fuera del club inglés, entre ellas una cesión al Sevilla FC de la Liga española en 2022, donde participó en competiciones nacionales y europeas. Mientras que en los últimos años estuvo bajo las órdenes de Matías Almeyda en el AEK Atenas de la liga de Grecia.