Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB REUTERS)

Inició la cuenta regresiva para la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford, el próximo sábado 13 de septiembre el campeón mexicano expondrá sus cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB en los supermedianos. Y en medio de los últimos preparativos para el gran evento que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, Mauricio Sulaimán denunció que fue vetado.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) reveló que le habrían negado el acceso al ring para la premiación de la pelea Canelo vs Crawford. Como es costumbre, el consejo suele diseñar un cinturón conmemorativo de la pelea, Mauricio Sulaimán se encarga de entregárselo al ganador de la contienda.

Pero en esta ocasión este acto de reconocimiento no podría llevarse a cabo, así que el dirigente del organismo “verde oro” no dudó en evidenciar el trato que está recibiendo pese a ser el representante de uno de los organismos más importantes del boxeo mundial.

Presidente del CMB denuncia que lo vetaron de la pelea Canelo vs Crawford

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se encaran durante una conferencia de prensa (AP Photo/John Locher, File)

Durante una entrevista que ofreció para el canal ProLevelBoxing explicó el motivo por el cual no quieren que esté presente al momento de la premiación de la pelea. Resaltó que la promotora del evento le ha restringido el acceso. Cabe recordar que esta pelea la está gestionando Dana White, presidente de la UFC.

“Resulta que el promotor es la UFC y ya empezaron a poner cosas, como que no me puedo subir al ring con el de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el show”, explicó Mauricio Sulaimán.

Pese a los impedimentos que tendría el presidente del CMB, aseguró que no le intimida las restricciones del director de la UFC, pues amenazó con romper esa restricción, por lo que hará lo posible por estar arriba del ring. Incluso bromeó sugiriendo que deberían reforzar la seguridad.

“Entonces ya les dije: ‘Bueno, con que tengan dos o tres de seguridad ahí en la equina bien fortachones para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring’, a ver qué pasa”, precisó.

CMB defiende a Canelo Álvarez ante críticas de Márquez (EFE/Jorge Núñez/Archivo)

CMB defiende a Canelo Álvarez ante críticas de Márquez

El reciente intercambio entre Mauricio Sulaimán y Juan Manuel Márquez ha reavivado el debate sobre la percepción de favoritismo en torno a Saúl Álvarez dentro del boxeo mexicano. Durante la presentación del cinturón Tlaxcala II, que será disputado en la pelea entre Canelo y Crawford, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) expresó públicamente su arrepentimiento por haber calificado de “envidioso” al ex campeón mundial, reconociendo que su reacción fue inapropiada y motivada por la presión del momento.

Durante un encuentro con los medios, Sulaimán admitió su error y lamentó la forma en que se desarrolló el debate. El dirigente explicó que tanto el conductor de ProBox TV como las declaraciones del Dinamita Márquez lo llevaron al límite, provocando una reacción que no corresponde a su carácter.

“Qué pena me da, yo no soy así, la verdad. Me llevó al extremo Jalim Sadat y Juan Manuel Márquez; tener que decirle que es un envidioso, ¡qué vergüenza!, en público“, reconoció Sulaimán ante la prensa.