¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

La sensación del ciclismo internacional, Isaac del Toro , lo hizo de nuevo ganando su tercera carrera consecutiva en menos de una semana luego de proclamarse campeón de la Carrera Sabatini en un emotivo cierre que lo catapulta a convertirse en uno de los mejores ciclistas del mundo.

