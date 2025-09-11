México Deportes

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

El verano del 2025 ha sido el escalón que necesitaba el mexicano para impulsarse a nivel internacional

Por Mariana Campos

Italia se ha convertido en
Italia se ha convertido en el lugar con más triunfos para el mexicano. (X @paugr)

La sensación del ciclismo internacional, Isaac del Toro, lo hizo de nuevo ganando su tercera carrera consecutiva en menos de una semana luego de proclamarse campeón de la Carrera Sabatini en un emotivo cierre que lo catapulta a convertirse en uno de los mejores ciclistas del mundo.

Información en desarrollo...

