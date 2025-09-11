¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini

La sensación del ciclismo internacional, Isaac del Toro, lo hizo de nuevo ganando su tercera carrera consecutiva en menos de una semana luego de proclamarse campeón de la Carrera Sabatini en un emotivo cierre que lo catapulta a convertirse en uno de los mejores ciclistas del mundo.
Información en desarrollo...
