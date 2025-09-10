Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Gabriel Milito busca romper la “maldición” de los entrenadores debutantes de Chivas ante América en el Apertura 2025. EFE/Francisco Guasco

Desde la salida de Matías Almeyda en 2018, ningún entrenador debutante de Chivas ha logrado vencer al América en su primer Clásico Nacional.

Esa es la “maldición” que Gabriel Milito busca romper el sábado 13 de septiembre de 2025, cuando el Rebaño Sagrado enfrente a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes, como parte de la jornada 8 del torneo Apertura 2025.

La estadística es contundente: Tomás Boy, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena, Veljko Paunovic y Fernando Gago debutaron en clásicos sin poder derrotar al acérrimo rival.

Algunos lograron empates, otros sufrieron derrotas, pero ninguno pudo imponer condiciones en su primer duelo ante el América. La tendencia ha consolidado una narrativa de dominio azulcrema que Milito intenta revertir.

El panorama deportivo no favorece a Chivas. El equipo llega con apenas 4 puntos en seis partidos, ubicado en la posición 16 de la tabla general, con un juego pendiente ante Tigres.

Su rendimiento ha sido irregular, con 12 goles recibidos y escasa producción ofensiva. En contraste, América marcha segundo con 17 unidades, invicto y con la mejor defensa del torneo: solo 6 goles en contra.

La presión institucional se ha hecho sentir. Amaury Vergara, presidente del club, visitó al plantel en Verde Valle y compartió una imagen junto a Milito, en un gesto de respaldo público.

No obstante, voces como la de Hugo Sánchez advierten que una nueva derrota ante el América podría acelerar decisiones en la directiva y poner en riesgo la continuidad del proyecto.

Milito no es ajeno a los clásicos. En Argentina, Brasil y Chile ha dirigido partidos de alta tensión, con resultados mixtos.

Su experiencia más destacada fue en el Campeonato Mineiro, donde venció a Cruzeiro con Atlético Mineiro. Pero también acumula tropiezos en duelos como el de Avellaneda y el de La Plata, donde no logró imponer su estilo.

Romper la “maldición” no solo significaría ganar tres puntos. Para Milito, sería recuperar credibilidad, oxigenar su proyecto y enviar un mensaje claro a la afición.

Para Chivas, implicaría reconectar con su identidad competitiva y frenar una racha que ha inclinado la balanza hacia Coapa en los últimos años.

Desde Matías Almeyda, el Clásico Nacional ha sido un muro para los entrenadores debutantes. El sábado 13 de septiembre de 2025, Gabriel Milito tiene la oportunidad de cambiar la historia y devolverle al Rebaño Sagrado el protagonismo que exige su camiseta.