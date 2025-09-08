La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de esta semana

Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

Los jugadores mexicanos que residen en Europa cada semana están en constante competencia para ganarse su lugar en el cuadro titular de sus respectivos equipos. Su nivel mostrado en las últimas fechas, así como su desempeño en los minutos que les dan en cada encuentro son vitales para ellos.

Después del mercado de fichajes veraniego se sumaron dos nuevos integrantes al selecto grupo de connacionales que llegaron al viejo continente y su permanencia en sus clubes depende del nivel que demuestren en cada partido.

Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:

Horarios de los partidos de esta semana

El canterano del Pachuca, Emilio Rodríguez, llegó al Celta de Vigo en el último mercado de fichajes (Kirby Lee-USA TODAY Sports vía REUTERS)

Orbelín Pineda

Levadiakos - AEK Athene

Super Liga de Grecia

13/09/2025

09:00:00 a.m.

Rodrigo Huescas

Brondby IF - FC Kopenhagen

Superliga de Dinamarca

13/09/2025

07:00:00 a.m.

Raúl Jiménez

Fulham - Leeds United

Premier League

13/09/2025

08:00:00 a.m.

Edson Álvarez

West Ham United - Tottenham Hotspur

Premier League

13/09/2025

10:30:00 a.m.

Santiago Giménez

AC Milan - Bologna

Serie A

14/09/2025

12:45:00 p.m.

Julián Araujo

AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion FC

Premier League

13/09/2025

08:00:00 a.m.

César Huerta

RSC Anderlecht - KRC Genk

Belgian Pro League

14/09/2025

10:30:00 a.m.

Mateo Chávez

Heracles Almelo - AZ

Eredivisie

14/09/2025

06:30:00 a.m.

Edson Álvarez celebra su tercer gol de la temporada 2023/24 frente al Eveteron en la Premier League (REUTERS/Carl Recine)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.