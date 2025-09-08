José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

México empató sin goles ante Japón (X/ @miseleccionmx)

La selección mexicana empató sin goles ante Japón en el partido amistoso de la fecha FIFA, la actuación del equipo de Javier Aguirre volvió a generar polémica y conversación sobre el desempeño del Tri a menos de un año de la Copa Mundial 2026, pues los últimos duelos del Vasco no han convencido al público y a los críticos.

José Ramón Fernández no dudó en señalar el rendimiento de la selección ante los nipones, principalmente por la falta de jugadas y ataque, ya que el equipo volvió a mostrar algunas inconsistencias en la cancha, las cuales señaló el periodista de ESPN.

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), Joserra se dirigió al Vasco Aguirre y aseguró que el Tricolor no demostró nada, pese a la oportunidad que tenía por delante para probar al equipo de cara al Mundial, la selección volvió a demostrar debilidades en las mismas zonas de juego.

Esto dijo José Ramón Fernández del empate sin goles de México vs Japón

México empató sin goles con japón (IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas)

Desde la perspectiva de José Ramón, medirse ante el conjunto japonés representaba una gran oportunidad, pues dicha selección ya tiene su participación asegurada en la Copa Mundial 2026. Pero, lo que demostró el equipo mexicano en la cancha no convenció a Joserra. Por ello consideró que el Tri mostró “lo mismo de siempre”.

Así fue la crítica de José Ramón contra el Javier Aguirre:

"Era una prueba interesante para Javier Aguirre, pero no demostró nada diferente, ni fue mejor que Japón. Lo mismo de siempre…“, compartió.

En una segunda publicación cuestionó el lugar que ocupa México en el ranking FIFA, pues demeritó esa calificación, en especial por los últimos juegos del combinado nacional. “¿Ustedes creen en el ranking de la FIFA que posiciona a México como el 13 del mundo? Me parece que vivo en otra dimensión", cuestionó.

Joserra criticó a Javier Aguirre (X/ @joserra_espn)

México empata sin goles ante Japón

La Selección Nacional de México empató 0-0 frente a Japón en un partido amistoso jugado este sábado en el Coliseo de Oakland, en Estados Unidos, como parte de la Fecha FIFA de septiembre. El encuentro forma parte de la preparación del equipo rumbo a la Copa del Mundo.

Después del partido, Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa para valorar el rendimiento del equipo y la utilidad de estos partidos internacionales. El estratega señaló: “Seguimos buscando mejorar. Me gusta rescatar lo positivo. Estamos a un año del Mundial, tenemos ya una base y una estructura”, expresó.

Aguirre agregó en la comparecencia que cada compromiso internacional representa una oportunidad de aprendizaje para el grupo y reconoció algunas complicaciones. “Me voy con certezas, de que no hay rival pequeño, de que si no leemos bien el partido, sufrimos ante cualquiera, y de que la gente nos quiere ver ganar”, expresó.

El empate sin goles dejó para Javier Aguirre observaciones sobre el orden defensivo y la organización táctica del conjunto nacional. El cuerpo técnico señala la importancia de mantener el ritmo competitivo y consolidar la base de jugadores como objetivo en la fase de preparación.