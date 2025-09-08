A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores (REUTERS)

En la actualidad, el nombre de Saúl Canelo Álvarez tiene gran importancia en el mundo del boxeo mundial. El dos veces campeón unificado de los supermedianos defenderá sus cinturones ante Terence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre.

Pese al éxito que ha alcanzado, empezaron a cuestionarle al Canelo las posibilidades de retirarse y culminar su carrera deportiva. Aunque ha sostenido que aún le quedan algunos años, no descarta esa idea de que está próximo a colgar los guantes.

Por ello, ya adelantó a qué le gustaría dedicarse el día que deje el boxeo profesional. En una reciente entrevista con CNN, Saúl Álvarez se sinceró sobre los planes que tiene a futuro, en especial para ayudar a quienes inicien en el boxeo y catapultarlos para que se conviertan en la próxima figura del pugilismo mexicano.

¿A qué se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo?

Canelo quiere ayudar a jóvenes boxeadores como promotor cuando se retire (REUTERS/Hamad I Mohammed)

De acuerdo con lo que reveló el propio Canelo, cuando se retire no se alejaría por completo de la disciplina, sino que buscaría la manera de convertirse en algún tipo de promotor para ayudar a jóvenes boxeadores.

“Me gustaría ser promotor para ayudar y enseñarle al peleador cómo es, cómo tiene que manejar no solo su carrera como peleador, sino también sus negocios”, compartió.

Algo que ha caracterizado el éxito de Canelo Álvarez es que también ha invertido sus ganancias en negocios como gasolineras, tiendas de autoservicio, la construcción de su marca para la venta de diversos productos y más. Por ello enfatizó que quiere enseñarle a los deportistas a emprender negocios además de manejar sus carreras en el ring.

La posibilidad de que Saúl Álvarez se retire del boxeo profesional tras su enfrentamiento con Terence Crawford ha cobrado fuerza (Joe Camporeale-USA TODAY Sports/Foto de archivo)

Cuando se le cuestionó sobre la formación de nuevas figuras en el ring, precisó que siempre estaría dispuesto a ayudarle. “Uno siempre sale, y me encantaría apoyarlo. Si algún día me convierto en promotor, me gustaría poder ayudar al peleador de una manera muy diferente”, precisó.

Eddie Hearn ve el adiós de Canelo tras pelear con Crawford

La posibilidad de que Saúl Álvarez se retire del boxeo profesional tras su enfrentamiento con Terence Crawford ha cobrado fuerza en el entorno del pugilista mexicano, según la visión de Eddie Hearn, ex promotor y figura clave en la carrera reciente del campeón.

Hearn, quien dirigió la promoción de varias peleas de Álvarez durante su etapa en Matchroom Boxing, compartió su análisis sobre el futuro del tapatío en una entrevista con FightHub TV, donde sugirió que el combate ante Crawford podría marcar el final de la trayectoria del boxeador jalisciense.

Aunque ya no mantiene una relación contractual ni comunicación cercana con Canelo, el promotor británico afirmó en diálogo con FightHub TV que ve probable el retiro del mexicano tras el combate con Crawford. “Creo que la pelea con Crawford será su última pelea. No hay ninguna información al respecto y no he hablado con él, pero, después de ver la pelea de Scull, que fue increíblemente negativo, después de Crawford ¿qué se puede hacer?”, declaró Hearn.