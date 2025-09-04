¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana contra rivales asiáticos?

La Selección Mexicana enfrentará a Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre, dos rivales asiáticos clasificados al Mundial 2026.

Estos partidos amistosos, programados en Estados Unidos, representan una oportunidad clave para evaluar el rendimiento del equipo tricolor ante estilos de juego distintos, con miras a consolidar su preparación como anfitrión del próximo torneo mundialista.

El historial de México contra selecciones de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) es ampliamente favorable.

En total, el Tri ha disputado 48 partidos ante equipos asiáticos, con un saldo de 31 victorias, 9 empates y 8 derrotas.

Esta efectividad del 64.6% se complementa con una diferencia de goles positiva de +53, al haber anotado 96 tantos y recibido 43. Estos números reflejan una tendencia dominante, aunque cada enfrentamiento presenta retos particulares.

Contra Japón, México ha ganado 6 de 7 partidos, incluyendo victorias en la Copa Confederaciones 2005 y 2013. (Shohei Miyano/Kyodo News vía AP)

Contra Japón, México ha sostenido 7 encuentros, de los cuales ha ganado 6 y perdido 1. No se han registrado empates.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió en noviembre de 2020, cuando el equipo mexicano se impuso 2-0 en un amistoso disputado en Graz, Austria.

En torneos oficiales, México también ha salido victorioso: en la Copa Confederaciones 2005 y 2013, el Tri venció a los nipones por marcador de 2-1 en ambas ocasiones. Japón, con un estilo técnico y veloz, representa un desafío táctico que exige precisión defensiva y control en medio campo.

Por su parte, Corea del Sur ha sido el rival asiático más frecuente en la historia de la Selección Mexicana. Se han enfrentado en 14 ocasiones, con 8 triunfos para México, 4 derrotas y 2 empates.

Los partidos se jugarán el 6 y 9 de septiembre en Oakland y Nashville, permitiendo al cuerpo técnico probar variantes tácticas y nuevos elementos. (FMF)

El último duelo fue también en 2020, con victoria mexicana por 3-2. En el Mundial de Rusia 2018, México venció 2-1 en fase de grupos, en un partido recordado por la actuación de Javier Hernández y Carlos Vela. Corea del Sur suele presentar un juego físico y disciplinado, con transiciones rápidas que pueden poner en aprietos a cualquier defensa.

Los partidos programados para el 6 y 9 de septiembre en Oakland y Nashville, respectivamente, permitirán al cuerpo técnico mexicano observar variantes tácticas, probar nuevos elementos y medir el nivel competitivo ante selecciones mundialistas.

Aunque no hay eliminatorias para México por ser anfitrión, estos encuentros son clave para afinar el funcionamiento colectivo y fortalecer liderazgos dentro del grupo.

El balance histórico favorece al Tri, pero el contexto actual exige más que estadísticas: adaptación, ritmo y claridad en el modelo de juego. Japón y Corea del Sur serán pruebas exigentes para un equipo que busca consolidarse en el escenario internacional.