Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe

El portugués jugaría por primera vez en el Coloso de Santa Úrsula en un duelo previo al Mundial 2026

Por Jesús F. Beltrán

La remodelación del histórico recinto
La remodelación del histórico recinto permitirá un partido de alto nivel y cobertura mediática global. (Ilustración: Jesús Aviles)

La reapertura del Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, podría tener un espectáculo internacional de primer nivel: un partido entre la Selección Mexicana y Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Esta información fue revelada por el periodista de Fox, Fernando Cevallos, quien aseguró que ya existe un acuerdo casi cerrado para que el encuentro se realice antes del Mundial de 2026.

Según Cevallos, el duelo entre México y Portugal marcaría la primera aparición de Cristiano Ronaldo en el Coloso de Santa Úrsula.

“Para la reapertura del Estadio Azteca la selección mexicana de fútbol jugaría contra Portugal con Cristiano Ronaldo. El acuerdo está a nada de cerrarse y sería previo al Mundial 2026”, publicó el periodista en su cuenta de Instagram.

El portugués llega al evento tras coronarse recientemente con su selección en la UEFA Nations League 2025, aumentando la expectativa de los aficionados mexicanos que podrían ver a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos debutar en el histórico recinto. Sin embargo, existe un posible inconveniente: el Repechaje de la UEFA, programado para marzo, podría afectar la disponibilidad de Portugal para el encuentro. A pesar de ello, los organizadores buscan cerrar el acuerdo para que la reanudación del estadio sea un evento memorable.

Este hipotético partido también tendría un valor histórico, ya que la Selección Mexicana no enfrenta a Portugal desde la Copa Confederaciones 2017. En ese torneo se midieron en dos ocasiones: la primera en fase de grupos, que terminó 2-2, y la segunda por el tercer lugar, donde Portugal ganó 2-1. Esta nueva confrontación permitiría renovar la rivalidad y ofrecer un espectáculo futbolístico de alto nivel previo al Mundial 2026.

Así avanza la remodelación del
Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

El Estadio Azteca, inaugurado en 1966 y sede de dos finales de Copas del Mundo, ha pasado por una remodelación profunda que incluye mejoras estructurales y modernización de sus instalaciones. Se espera que las obras estén listas a inicios de 2026, lo que permitirá a la Selección Mexicana estrenar la cancha antes de la inauguración del Mundial el 11 de junio de 2026.

La cancha desapareció y algunos
La cancha desapareció y algunos de los palcos. (X / MexicoCity26)

El encuentro sería también un atractivo comercial y turístico para la Ciudad de México, pues la presencia de Cristiano Ronaldo y la selección portuguesa garantizaría un gran aforo y cobertura mediática internacional. Además, la reapertura con un partido de esta magnitud consolidaría al Estadio Banorte como un recinto moderno y emblemático para la historia del fútbol mexicano.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol ni de la propia selección lusitana, la expectativa crece entre aficionados, periodistas y organizadores que buscan que la reapertura del estadio sea un evento inolvidable, marcando la antesala del Mundial 2026 con un duelo de talla internacional.

