Oficial, Piero Quispe causa baja de los Pumas de la UNAM

El Club Universidad Nacional hizo oficial la baja del mediocampista peruano Piero Quispe, quien continuará su carrera en el Sydney FC de Australia.

La noticia fue confirmada por los Pumas a través de su cuenta de X, donde se despidieron del jugador que llegó al equipo en 2024 y que ahora se marcha tras disputar más de 70 partidos con la camiseta auriazul.

La salida de Quispe se da en medio del Torneo Apertura 2025, donde el equipo dirigido por Efraín Juárez busca recomponer su plantilla tras un inicio irregular.

Con apenas una victoria en seis jornadas, el conjunto del Pedregal se ubica en la parte baja de la tabla y ha comenzado a realizar ajustes estratégicos, entre ellos liberar una plaza de extranjero para incorporar a un nuevo delantero.

El traspaso de Quispe al Sydney FC se concretó en calidad de préstamo por un año, con opción de compra. Aunque el jugador aún aparecía registrado en el sitio oficial de la Liga MX hasta el 2 de septiembre, el club australiano ya había adelantado su llegada con una publicación en redes sociales que incluía la bandera de Perú como pista.

El anuncio oficial se realizó el 3 de septiembre, una vez que el futbolista superó las pruebas médicas correspondientes.

Durante su etapa en Pumas, el mediocampista de 24 años acumuló cinco goles y cuatro asistencias en 71 partidos, incluyendo participaciones en Liga MX y Leagues Cup.

Su rendimiento fue destacado en el Clausura 2024 bajo el mando de Gustavo Lema, pero perdió protagonismo en el Apertura 2025 con el cambio de técnico. La decisión de su salida responde tanto a razones deportivas como administrativas, ya que el club busca reforzar su ataque con un delantero de perfil internacional.

Quispe llegó al futbol mexicano tras destacar en Universitario de Deportes, donde debutó en 2021 y fue pieza clave en el título de Liga 1 en 2023.

También tuvo participación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que le permitió consolidarse como uno de los talentos emergentes del futbol peruano.

Su nuevo destino, el Sydney FC, es uno de los clubes más exitosos de la A-League australiana, con cinco títulos de liga y una sólida infraestructura.

El equipo juega como local en el Allianz Stadium y actualmente se prepara para la temporada 2025/26. Quispe será el primer latinoamericano en la plantilla, lo que representa un reto de adaptación tanto futbolística como cultural.

Con esta transferencia, Pumas cierra un capítulo y abre espacio para nuevas incorporaciones. Mientras tanto, Quispe inicia una etapa inédita en su carrera, con la oportunidad de consolidarse en un entorno competitivo y distinto al que conocía. La afición universitaria le desea éxito en su nueva aventura.