Cómo pedir el reembolso de los boletos América vs Pachuca por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes

América informó sobre el proceso para el reembolso de los boletos para el partido contra Pachuca (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido de América vs Pachuca de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugó a puertas cerradas, la alcaldía Benito Juárez canceló operaciones del Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 30 de agosto, en consecuencia los aficionados que adquirieron sus boletos para el partido no pudieron ver el juego en vivo.

A través de un comunicado, el club América anunció el procedimiento oficial de reembolso para quienes adquirieron boletos en taquilla o en internet para el partido frente los Tuzos, esta medida va dirigida a los aficionados que se vieron perjudicados por el cierre del Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con la directiva azulcrema, el proceso difiere según el método de pago utilizado para la compra del boleto. Si la transacción se realizó con tarjeta de crédito o débito, el reembolso será automático y se acreditará en la misma tarjeta sin necesidad de acudir a taquilla, pero si se compró en taquilla se tendrá que seguir un procedimiento distinto.

El juego de América vs Pachuca se tuvo que jugar a puerta cerrada. (Foto: Jesús Aviles)

El plazo para solicitar el reembolso empezará a partir del miércoles 3 de septiembre, por lo que le pidieron a la afición atender el proceso en tiempo y forma para no perder su dinero.

Cómo solicitar el reembolso de los boletos América vs Pachuca

A partir del miércoles 3 y hasta el viernes 12 de septiembre, el reembolso de la compra será en las instalaciones del Estadio Ciudad de los Deportes o en línea, dependiendo el tipo de compra.

A continuación estos son los métodos para solicitar el reembolso:

Si la compra fue realizada con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se hará de manera automática a la misma tarjeta de pago, no necesitarán acudir a taquilla. El proceso se aplicará a partir del 3 de septiembre Si la compra fue en efectivo, será necesario acudir a taquilla 15 del Estadio Ciudad de los Deportes en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs y sábado de 10:00 a 14:00 hrs del miércoles 3 al viernes 12 de septiembre (excepto el domingo 7).

América informó sobre el procedimiento para aplicar el reembolso de los boletos (X/ @ClubAmerica)

Es importante que los aficionados presenten una identificación oficial y el boleto físico para aplicar el reembolso directo en taquillas, solo aplicará para quienes hicieron su compra en las taquillas del estadio.

Posterior a las fechas indicadas, si no realizaron el reembolso en este periodo, podrán realizarlo y darle seguimiento a la situación acudiendo a las instalaciones del Estadio Banorte (Estadio Azteca).