Pumas vs Atlas: así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones

Hasta el momento, el club Universidad Nacional no ha emitido algún comunicado sobre los daños tras las inundaciones

Por Luz Coello

Así quedó el Estadio Olímpico
Así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras las fuertes lluvias en el Pumas vs Atlas (Captura X)

Pumas rescató la victoria ante Atlas con un único gol de Aaron Ramsey en tiempo de compensación, los universitarios se llevaron los tres puntos de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. Pero lo que más deslumbró de este juego fue la tormenta que cayó en el Estadio Olímpico Universitario, ya que aficionados y reporteros quedaron atrapados en los túneles del estadio.

A través de redes sociales se viralizaron imágenes y videos de cómo los fanáticos vivieron esta experiencia, alrededor de las 18:00 horas una fuerte lluvia acompañada de ráfagas de aire y granizo azotó el sur de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja debido a precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros que se registraron en la zona.

En cuanto concluyó el partido, los jugadores de ambas escuadras corrieron para resguardarse de la fuerte lluvia, además, en la cancha ya se observaba charcos por la acumulación de agua.

Aficionados de Pumas quedaron atrapados por la tormenta en el Pumas vs Atlas (Crédito: X/ @rocelorio/ @chiolaquil/ @eldesconocido/ @MXESTADIOS/ @MexicoUd)

Así quedó el Estadio Olímpico Universitario tras fuertes lluvias

Aficionados se quedaron atrapados en los túneles del Estadio Olímpico, esto debido a que la tormenta les impidió salir, la acumulación de agua generó inundaciones dentro de las instalaciones del estadio. De acuerdo con el reporte de diferentes periodistas, los accesos a la zona de vestidores y conferencia de prensa se inundó, el agua alcanzó varios centímetros de altura.

Quienes también se vieron perjudicados por esta situación fueron los vendedores del estadio y personal de seguridad, ya que quedaron atrapados por la tormenta. En algunos casos, los túneles inundados les impidió recoger algunos elementos de utilería y patrocinadores.

En el túnel debajo de la cabecera sur quedó inundado, el agua alcanzaba poco más de los 50 centímetros de profundidad, pues el agua les llegaba a la altura del pecho al personal del estadio.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aaron Ramsey da la victoria a Pumas bajo la lluvia

La creencia popular que vincula los goles de Aaron Ramsey con la muerte de celebridades volvió a cobrar fuerza tras su reciente actuación con Pumas. El mediocampista galés, en el minuto 90+1 del encuentro ante Atlas, selló la victoria para el equipo dirigido por Efraín Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, pese a la intensa lluvia que azotó el sur de la Ciudad de México.

Con este tanto, Ramsey no solo aseguró los tres puntos para su equipo en la Jornada 7 del Apertura 2025, sino que también reavivó la llamada “maldición de Aaron Ramsey”, una superstición que ha acompañado su carrera.

El Estadio Olímpico se inundó
El Estadio Olímpico se inundó (X/ @chiolaquil)

El gol decisivo se produjo tras un tiro de esquina ejecutado desde la banda izquierda por Rodrigo López. El balón llegó al área chica, donde Ramsey, con la pierna derecha y de primer toque, envió el esférico al fondo de la red. La potencia del disparo, sumada a las condiciones climáticas adversas, impidió que el arquero Camilo Vargas pudiera evitar el gol.

