Los mejores memes de la victoria de Pumas ante Atlas con gol de Aaron Ramsey

El galés se estrenó con la camiseta auriazul y la afición rápidamente recordó la maldición de Ramsey

Por Luz Coello

Los mejores memes del gol
Los mejores memes del gol de Aaron Ramsey con Pumas (Captura X)

Pumas venció a Atlas de último instante, la afición en el Estadio Olímpico Universitario festejó la victoria. Pero además sobresalió porque la anotación del triunfo corrió a cargo de Aaron Ramsey.

En un partido lleno de polémicas arbitrales, lluvia y la anotación de Ramsey causó que los aficionados viralizaran una serie de memes al respecto. A través de redes sociales se viralizaron imágenes divertidas sobre la maldición de Aaron Ramsey y la tormenta que cayó en Ciudad Universitaria.

El reciente triunfo de Pumas sobre Atlas en la Jornada 7 del Apertura 2025 no solo significó tres puntos para el equipo dirigido por Efraín Juárez, sino que también reavivó una de las leyendas urbanas más comentadas en el fútbol internacional, la llamada “maldición de Aaron Ramsey”.

El mediocampista galés, quien llegó al club Universidad Nacional para esta temporada, anotó su primer gol con la camiseta auriazul en el minuto 90+1, desatando la euforia de la afición en el Estadio Olímpico Universitario pese a la intensa lluvia que caía en el sur de la Ciudad de México.

La jugada decisiva se gestó tras un tiro de esquina ejecutado desde la banda izquierda por Rodrigo López. El balón fue enviado al centro del área chica, donde Ramsey conectó de primera con la pierna derecha, enviando el esférico al fondo de la portería. La potencia del disparo, sumada a las condiciones climáticas adversas, impidió que el arquero Camilo Vargas pudiera evitar el tanto. De este modo, el dorsal 10 selló el 1-0 definitivo y celebró con la hinchada universitaria su primera anotación en el fútbol mexicano.

Más allá del resultado deportivo, el gol de Aaron Ramsey volvió a poner en el centro de la conversación una creencia que ha acompañado al futbolista durante buena parte de su carrera. Según esta superstición, cada vez que el galés marca un gol, en los días siguientes suele reportarse la muerte de una personalidad reconocida a nivel mundial. Esta idea, popularizada entre aficionados y medios, se consolidó especialmente durante la etapa de Ramsey en el Arsenal, cuando varios de sus goles coincidieron temporalmente con fallecimientos de figuras como Steve Jobs, Chavela Vargas, Osama Bin Laden, Whitney Houston y Paul Walker, entre otros.

