Tras el peor arranque de Chivas en 20 años, Grabriel Milito revela si considera irse de Guadalajara

El torneo se encuentra en un momento decisivo para el rebaño. (EFE/Francisco Guasco)

El ambiente en Verde Valle se encuentra muy tenso luego de que el equipo de Chivas registrara su peor inicio de torneo, en el Apertura 2025, de los últimos 20 años. Uno de los más señalados por la afición rojiblanca es, sin duda, el técnico Gabriel Milito quien llegó al rebaño como la ‘solución’ a la crisis por la que atraviesa el equipo, pero que no ha logrado hacer que el fútbol regrese de manera positiva.

Luego de haber perdido de local contra el conjunto de Cruz Azul con un marcador de 2-1, seguidores del Guadalajara se han replanteado si vale la pena seguir apoyando el proyecto del argentino quien llegó a México con la ilusión de regresar a Chivas a lo más alto del fútbol mexicano, pero que ha quedado mucho a deber.

El Rebaño Sagrado está atravesando por una fuerte crisis de fútbol que está repercutiendo en su afición. (X / Chivas)

Muchos incluso han solicitado su salida del plantel pues dos derrotas seguidas en el Estadio Akron y ubicarse en el puesto 16 de 18 equipos no es el ideal para uno de los clubes con más afición en nuestro país.

Pese a que no se había tenido una buena experiencia con la llegada de Fernando Gago anteriormente, se esperaba que el modelo de juego de Milito pudiera revivir el espíritu de Guadalajara quienes, con excepción de la final a la que llegaron en mayo del 2023, los tapatíos no han podido mantenerse en la parte alta de la tabla general.

¿Qué dijo Gabriel Milito al respecto?

Siendo el banquillo de Chivas uno de los más exigentes en toda la Liga MX, el sudamericano llegó con buena disposición y ganas de revertir la situación del equipo, no obstante, semana a semana ha sido señalado por no poder elevar el nivel de los futbolistas y, aunque para muchos las formas importan, la realidad es que su récord es negativo y las derrotas pesan más que las victorias para mantenerlo dentro del plantel.

El técnico argentino aún considera que puede hacer algo por el equipo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Pese a las críticas, el exfutbolista está convencido de que es el ideal para llevar al rebaño a lo más alto: “Aprendí de esos errores. No renuncio por nada del mundo, voy a renunciar solamente el día que sienta que el equipo necesita escuchar otra canción. Pero el equipo o la canción que escucha, siento que le gusta”.

“Era justamente parte del tema, por eso, como entendí perfectamente dónde iba la pregunta, perdón la interrupción, pero te evito palabras respondiéndote. Ya aprendí de sus errores”, agregó.

Resaltó que no ha recibido presiones para levantar al equipo, pero sí se encuentra trabajando duro para mostrar fortaleza dentro y fuera del terreno de juego, aunque los números indican que están a nada de perder la oportunidad de clasificar a la Liguilla si no comienza a sumar de 3 puntos en las próximas fechas.

“Internamente estamos muy fuertes y unidos. Van seis partidos donde tuvimos resultados inesperados, donde el equipo en casi todos los partidos fue dominante con muchas situaciones. Y en algunos casos hemos perdido con el rival haciendo mucho menos. El resultado es el que es”,

Chivas se encuentra en el antepenúltimo lugar de la tabla general. (X@Chivas)

¿Qué partidos vienen para Chivas?

El calendario para Guadalajara no será menos complicado, incluso en esta segunda parte del torneo deberá enfrentarse a equipos de renombre lo que, para los analistas, terminará por sepultar sus aspiraciones a la fiesta grande:

Clásico Nacional: América vs Chivas | Sábado 13 de septiembre 9:15 pm Guadalajara vs Tigres | Miércoles 17 de septiembre 7:05 pm Guadalajara vs Toluca | Sábado 20 de septiembre 7:07 pm