Jardine defiende permanencia en el Estadio Ciudad de los Deportes tras jugar a puerta cerrada: “Ya nos adaptamos al inmueble”

El estratega americanista recordó al Coloso de Santa Úrsula y cuestionó la falta de conexión con la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Foto: Jesús Avilés)

El América sumó su cuarta victoria consecutiva en el Apertura 2025 tras imponerse 2-0 a los Tuzos del Pachuca en un encuentro disputado la noche del sábado 30 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los goles fueron obra de Igor Lichnovsky y Allan-Saint Maximin, sin embargo, el ambiente no fue el habitual, ya que el duelo se jugó a puerta cerrada, situación que provocó molestia en el técnico azulcrema, André Jardine.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega brasileño lamentó que el encuentro se realizara sin público en las gradas, pero fue contundente al señalar que esta situación perjudica el vínculo que el club busca generar con su afición en medio de los rumores de un posible cambio de sede debido a diferencias con la alcaldía Benito Juárez.

“No, particularmente no, ya nos adaptamos a este lugar, todo lo que pasó nos hace extrañar el Estadio Azteca, que es nuestra casa, eso jamás pasaría ahí”, declaró Jardine con firmeza al ser cuestionado sobre la posibilidad de abandonar el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras vencer a Pachuca, el entrenador brasileño insistió en que el club debe trabajar para consolidar su arraigo con la afición. (Foto: Jesús Avilés)

El técnico americanista agregó que la ausencia de la afición va en contra de los objetivos que persigue tanto el club como la Liga MX.

“Nosotros queremos crear esta conexión, la gente está viniendo más a este estadio y es un trabajo arduo de la gente, sentirse en casa, pero cuando pasan cosas como estas, vamos en contra del objetivo que tenemos, queremos estadios llenos, es el objetivo de la liga, para los que ven en otros países, estadios llenos, buenos partidos, la gente es clave para vender el producto y hacernos fuertes en el futbol mexicano”, sentenció.

En ese sentido, Jardine subrayó que contar con un estadio lleno no solo fortalece al equipo dentro de la cancha, sino que también ayuda a posicionar el futbol mexicano a nivel internacional. El entrenador reiteró que el Estadio Azteca sigue siendo la verdadera casa del América, aunque reconoció que, mientras tanto, deben consolidar el arraigo en el inmueble de la colonia Nochebuena.

Saint Maximin aún no está a su mejor nivel

El técnico reconoció el talento del delantero francés y aseguró que aún falta tiempo para ver su máximo nivel en la Liga MX. (Foto: Jesús Avilés)

Por otro lado, el estratega brasileño se mostró satisfecho con el desempeño de Allan-Saint Maximin, quien anotó su segundo gol en la Liga MX. Jardine pidió paciencia a la afición para que el delantero francés pueda adaptarse plenamente al futbol mexicano y a la altura de la Ciudad de México.

Allan-Saint Maximin marcó su segundo gol con las Águilas. (Foto: Jesús Avilés)

“Vamos a ver, aún no tenemos claro todo el potencia del Maxi, todo lo que va a poder hacer en la liga, lo imaginamos, pero, aún está yendo de a poco, todo lo que puede aportar. Sin duda que va a aportar para marcar diferencia, de verdad, estamos convencidos de que marcará la diferencia, hay que ir con calma, creando condición. Adaptándose a la altura, este inicio es muy bueno, mejor imposible, veremos mejor a un Max más tiempo, mejor de lo que hemos visto, la primera y segunda muestra son espectaculares”, expresó el timonel.

Con este triunfo, América mantiene su paso perfecto en el torneo y sigue consolidándose como uno de los principales candidatos al título, aunque su futuro inmediato en el Estadio Ciudad de los Deportes continúa en debate.