Confirman nombre del siguiente rival de Marco Verde para la velada del 13 de septiembre en Las Vegas

El medallista olímpico disputará su tercera pelea como boxeador profesional y estará en la cartelera de Canelo vs Crawford

Por César Márquez

Marco Verde se prepara para
Marco Verde se prepara para disputar su tercera pelea como profesional (X@MarcoAGreen)

Marco Verde volverá a subirse al ring el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada y ya conoce quién será su rival. Esta será el tercer combate del Green como pugilista profesional luego de haberse impuesto por decisión unánime ante Cristian Camilo Montero el pasado 12 de julio.

Acumulando ya dos triunfos uno por la vía rápida y otro por decisión, el medallista olímpico buscará mantener su paso invicto y seguir mostrando progresos y aspiraciones dentro del pugilismo profesional.

Quién será el rival de Marco Verde para la cartelera del 13 de septiembre

A través de una publicación en sus redes, Verde informó que su siguiente rival será el puertorriqueño Osorio-Betancourt. “Una pelea a la vez, y agradecido con esta gran oportunidad”, escribió el pugilista mazatleco en sus redes sociales.

El enfrentamiento entre Marco y Osorio-Betancourt se disputará en la categoría de los supermedianos y está programado a seis asaltos. La inclusión de este combate en una noche de alto perfil como la de Canelo vs. Crawford otorga visibilidad internacional a ambos púgiles y representa una oportunidad relevante para sus respectivas trayectorias.

Marco Verde hará su debut
Marco Verde hará su debut profesional en Arabia Saudita, previo a la pelea del 'Canelo'. (Instagram/Canelo)

Cartelera completa del 13 de septiembre

  • Canelo Álvarez vs Terence Crawford | por el campeonato indiscutido de las 168 libras
  • Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin
  • Jr., en peso completo a 10 rounds.
  • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, en superpluma a 6 rounds.
  • Sultan Almohamed vs. Martin
  • Caraballo, en superligero a 4 rounds.
  • Steven Nelson vs. Raiko Santana, en semicompleto a 10 rounds.
  • Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt, en supermedio a 6 rounds.
Después de debutar como boxeador
Después de debutar como boxeador profesional, Marco Verde reveló cuándo podrían ser sus siguientes dos peleas (X@MarcoAGreen)

Cabe indicar que Betancourt llega con un historial de 11 victorias, 2 derrotas y 1 empate, incluyendo 8 triunfos por la vía del nocaut. A pesar de su experiencia y poder de definición, el puertorriqueño atraviesa un momento complicado, ya que acumula dos derrotas consecutivas en sus presentaciones más recientes.

Marco Verde; una promesa del boxeo mexicano

El manejo de la carrera de Marco Verde bajo la supervisión de Eddy Reynoso, entrenador conocido por guiar las trayectorias de nombres como Saúl Álvarez, ha aumentado el interés de expertos y aficionados por el futuro del joven boxeador. Las grandes cualidades físicas y boxísticas del pugilista oriundo de Mazatlán, Sinaloa han motivado comparaciones y pronósticos favorables, ya que en cada combate ha demostrado un nivel que lo perfila como protagonista en las divisiones donde compite.

Desde que alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024,Marco ha sostenido una racha invicta en el profesionalismo, consolidándose rápidamente como una de las figuras emergentes del pugilismo nacional y despertando la expectativa de seguidores y especialistas.

