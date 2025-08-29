México Deportes

Liga MX, Fórmula 1 y La Vuelta a España marcan la agenda deportiva de este fin de semana

La programación especial de agosto permite seguir de cerca los principales torneos y competencias en México y el mundo

Por Armando Montes

Cruz Azul visitará a las
Cruz Azul visitará a las Chivas este fin de semana en la Jornada 7 de la Liga MX (REUTERS)

El último fin de semana de agosto se perfila como una auténtica agenda deportiva para los aficionados, con una programación repleta de partidos y competencias de alto nivel tanto en México como en el ámbito internacional.

Desde los duelos más esperados de la Liga MX hasta la emoción de la Fórmula 1 en Europa y las etapas decisivas de La Vuelta a España.

No te pierdas ni un minuto de acción en el mundo deportivo de este fin de semana a continuación te compartimos cuáles son los eventos más relevantes y las señales de transmisión para México.

Liga MX varonil: partidos, horarios y canales

La actividad dentro del futbol
La actividad dentro del futbol mexicano se retoma este fin de semana con la Jornada 7 de la Liga MX (TW Club América)

La Liga MX varonil concentra la atención nacional con la séptima jornada, que inicia el viernes 29 de agosto.

  • Atlético San Luis vs Toluca | 29 de agosto | 19:00 horas | ESPN y Disney Plus
  • Bravos vs Mazatlán | 29 de agosto | 19:00 horas | Azteca 7, Tubi y Caliente TV
  • Puebla vs Rayados | 29 de agosto | 21:05 horas | Azteca 7, Tubi y Caliente TV
  • León vs Querétaro | 30 de agosto | 17:00 horas | Tubi y Caliente TV
  • Santos vs Tigres | 30 de agosto | 19:00 horas | Canal 5, TUDN y Vix
  • Chivas vs Cruz Azul | 30 de agosto | 19:07 horas | Prime Video
  • América vs Pachuca | 30 de agosto | 21:05 horas | Canal 5, TUDN y Vix
  • Pumas vs Atlas | 31 de agosto | 16:00 horas | Canal 5, TUDN y Vix
  • Xolos vs Necaxa | 31 de agosto | 21:00 horas | Tubi y Caliente TV

Ligas europeas: fútbol internacional y transmisiones

David Costas del Real Oviedo
David Costas del Real Oviedo pelea por el balón con Rodrygo del Real Madrid en el encuentro de La Liga en el estadio Carlos Tartiere en Oviedo el domingo 24 de agosto del 2025. (AP Foto/Miguel Oses)

El fútbol europeo también ofrece un menú variado para los aficionados.

En LaLiga de España, el viernes destaca el duelo entre Elche y Levante a las 11:30 (Sky Sports). El sábado, Alavés recibe al Atlético de Madrid a las 9:00, mientras que Real Madrid enfrenta a Mallorca a las 13:30, ambos por Sky Sports.

En la Premier League inglesa, el sábado 30 de agosto se disputan varios encuentros de la jornada 3, entre ellos Chelsea vs Fulham a las 5:30, Sunderland vs Brentford, Tottenham vs Bournemouth, Wolves vs Everton y Manchester United vs Burnley a las 8:00, aunque los canales están por definirse. El domingo se jugará Brighton vs Manchester City a las 7:00, mientras que Liverpool recibe a Arsenal a las 9:30 hora de la Ciudad de México.

La Serie A italiana presenta partidos como Cremonese vs Sassuolo el viernes a las 10:30 (ESPN y Disney+), Lecce vs Milan a las 12:45, y el sábado Bolonia vs Como 1907 y Parma vs Atalanta a las 10:30, Nápoles vs Cagliari y Pisa vs Roma a las 12:45. El domingo, Genoa se mide ante Juventus y Torino ante Fiorentina a las 10:30, Lazio enfrenta a Verona e Inter a Udinese a las 12:45, todos por ESPN y Disney+.

La Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa también suman encuentros destacados, con Hamburgo vs St. Pauli (viernes, 12:30, Sky Sports), Augsburgo vs Bayern (sábado, 10:30, Sky Sports), y Lens vs Brest (viernes, 12:45, FOX), entre otros.

Fórmula 1 y ciclismo: emoción en el asfalto y la ruta

La actividad dentro de la
La actividad dentro de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La Fórmula 1 se traslada a los Países Bajos para el Gran Premio de este fin de semana. Las prácticas libres comienzan el viernes 29 de agosto a las 4:30 y 8:00, con transmisión de Fox Sports y F1TV.

El sábado 30, la calificación se realiza a las 7:00, mientras que la carrera principal se disputa el domingo 31 a las 7:00, ambas también disponibles en Fox Sports y F1TV. Los fanáticos del automovilismo podrán seguir cada detalle de la competencia europea desde la madrugada mexicana.

El ciclismo internacional tiene una cita clave con La Vuelta a España, que ofrece resúmenes de las etapas más recientes. El viernes 29, los highlights de la etapa 7 se presentan a las 13:30 por Claro Sports; el sábado 30, la etapa 8 se resume a la misma hora y canal; y el domingo 31, los momentos más destacados de la etapa 9 se transmiten también a las 13:30.

