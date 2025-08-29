México Deportes

América vs Pachuca será a puerta cerrada por orden de la alcaldía Benito Juárez

De acuerdo a la dependencia, el cuadro azulcrema extralimitó sus funciones de seguridad

Por Gerardo Lezama

La alcaldía Benito Juárez anunció que el partido América vs Pachuca se jugará sin público por decisión de seguridad. Crédito: Cuartoscuro

La alcaldía Benito Juárez informó este viernes, mediante un comunicado oficial en su cuenta de X, que el partido entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025, se jugará a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La medida fue tomada como respuesta a un incidente ocurrido durante los preparativos del encuentro, cuando personal de seguridad del Club América extralimitó sus funciones al cerrar la calle de Indiana, ubicada en la colonia Ciudad de los Deportes.

Esta acción afectó directamente a los residentes de la zona, en especial a una vecina que fue impedida de acceder a su domicilio mientras requería atención médica urgente.

Ante la situación, elementos de la policía capitalina intervinieron para liberar la vialidad, en cumplimiento del “Operativo Ladrillera”, protocolo que regula los cierres y aforos en eventos masivos dentro de la demarcación.

La alcaldía señaló que este tipo de acciones no autorizadas vulneran el orden público y la seguridad de los vecinos, por lo que se determinó restringir el acceso al estadio para el partido programado este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas.

La alcaldía exige capacitación y acreditación del personal de seguridad para permitir público en eventos deportivos. Imagen cuenta de X @BJAlcaldia

“Mientras el Club América no demuestre que su personal o la empresa encargada de brindar los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, no se permitirá que los partidos en el inmueble se lleven a cabo con público”, indicó el comunicado firmado por el alcalde Luis Mendoza.

La decisión representa un golpe para la afición azulcrema, que esperaba un lleno en el inmueble tras la campaña de boletos y el debut de Allan Saint-Maximin como local.

Además, implica una afectación económica para el club, que perderá ingresos por taquilla y consumo en el estadio.

Este tipo de medidas no son nuevas. En noviembre de 2024, la alcaldía Benito Juárez suspendió actividades en la Plaza de Toros México y el Estadio Ciudad de los Deportes tras detectar irregularidades en materia de protección civil, como sobrecupo, falta de acreditación de personal y riesgos estructurales.

La alcaldía Benito Juárez ordena partido América vs Pachuca a puerta cerrada tras incidente de seguridad. CRÉDITO: Luz Coello/ Infobae México

En ese momento, el alcalde Luis Mendoza señaló que ningún espectáculo puede estar por encima de la seguridad de los asistentes y vecinos, y que los recintos permanecerían cerrados hasta cumplir con la legislación vigente.

Hasta el momento, ni el Club América ni la Liga MX han emitido una postura oficial sobre la medida. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo señalan que se analiza una posible apelación ante las autoridades correspondientes.

El Estadio Ciudad de los Deportes permanecerá cerrado al público, y el encuentro se transmitirá únicamente por televisión.

La alcaldía reiteró que su prioridad es garantizar el orden y la seguridad en beneficio de los vecinos y visitantes, y que ningún evento deportivo puede estar por encima de estos principios.

