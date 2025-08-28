México Deportes

Rodrigo Huescas manda mensaje a futbolistas mexicanos tras clasificar a Champions League: “no duden en venir a Europa”

El Copenhague y el lateral mexicano consiguieron su boleto a la siguiente edición de Champions

Por Alex Domínguez

El lateral mexicano clasificó a
El lateral mexicano clasificó a la Champions League. (Jovani Pérez)

Cursando apenas su segunda temporada en el Europa, Rodrigo Huescas cumplió uno de sus principales objetivos con la camiseta del Copenhage luego de derrotar al Basilea en las rondas preliminares y con ello, clasificar a la próxima UEFA Champions League. Tras conseguir tal meta, el mexicano aconsejó a sus compatriotas, pidiéndoles que no dejen escapar la oportunidad de emigrar al viejo continente.

Después de igualar a un tanto en el juego de ida, el conjunto danés cumplió con su tarea al imponerse 2-0 en la vuelta y con su gente (3-1 global), amarrando así su clasificación a la siguiente edición de Champions League. De esta manera, el lateral mexicano, Rodrigo Huescas, tendrá su debut en el torneo más importante a nivel de clubes.

El Copenhague y Rodrigo Huescas
El Copenhague y Rodrigo Huescas clasificaron a la Champions League. (X/UEFA Champions League)

En zona mixta pospartido, el canterano de Cruz Azul externó su alegría por cumplir uno de los principales objetivos que se planteó al momento de firmar con el Copenhage. Si bien, reconoció que no es una tarea sencilla, mandó un consejo a los futbolistas mexicanos que se han dejado seducir por el dinero, antes que por emigrar a Europa.

“Quiero poner el nombre de México en alto y dejarles en claro (a los jóvenes) que también hay futbol de este lado. Lo que quiero decirles es que, sigan trabajando al máximo, que se esfuercen y si tienen una oportunidad de venir a Europa no duden en tomarla. Cuando vienes acá, estás en la mira de todos los equipos y más cerca de competir en la elite de todos los equipos”

El lateral admitió haber conducido
El lateral admitió haber conducido a 110 km/h en una zona de 50 y espera su sentencia el 5 de mayo; medios especulan con una posible deportación

Champions League, un objetivo claro

De la mano, Huescas compartió sus impresiones después del silbatazo final, reconociendo la felicidad e ilusión que le genera el poder disputar un torneo de la índole de la Champions League.

“Felicidad, mucha felicidad; de eso se trata también, de disfrutar el momento y el día. Luego de un momento de cierta presión, ves el resultado y es cuando más respiras y disfrutas. Se vino acá con el objetivo de clasificar a Champions League, fue una meta a corto plazo y ahora toca disfrutar”

Los 36 clubes que competirán
Los 36 clubes que competirán por la UEFA Champions League 2025-2026. - créditos: UEFA

“Cada acción vale por sí sola. Hoy clasificamos a la Champions League y cada quien puede tener su opinión, pero yo conocía al Copenhague, sabía lo que eran y que podían ir a Champions, entonces cando ellos me hablaron para venir, nunca lo dudé. No es un proceso fácil, pero aquí estamos a punto de disputar la Champions”, sentenció Rodrigo.

Temas Relacionados

Rodrigo HuescasChampions LeagueCopenhaguemexico-deportes

