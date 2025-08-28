Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre

La Selección Nacional de México dio a conocer este jueves la lista de futbolistas convocados por el director técnico Javier Aguirre para los partidos amistosos que disputará en septiembre frente a Japón y Corea del Sur en territorio estadounidense. El equipo iniciará concentración el domingo 31 de agosto en Oakland, California, donde se preparará para ambos encuentros.
Esta es la convocatoria de la selección mexicana
Luis Ángel Malagón - América Portero
Raúl Rangel - Chivas Portero
Carlos Moreno - Pachuca Portero
Rodrigo Huescas - FC Copenhague Defensa
Jorge Sánchez - Cruz Azul Defensa
César Montes - Lokomotiv Defensa
Johan Vásquez - Genoa Defensa
Juan José Sánchez Purata - Tigres UANL Defensa
Jesús Orozco Chiquete - Cruz Azul Defensa
Jesús Gallardo- Toluca Defensa
Mateo Chávez - AZ Alkmaar Defensa
Edson Álvarez - Fenerbahçe Medio
Erik Lira - Cruz Azul Medio
Marcel Ruiz - Toluca Medio
Carlos Rodríguez - Cruz Azul Medio
Orbelín Pineda - AEK Atenas Medio
Érick Sánchez - América Medio
Roberto Alvarado - Chivas Delantero
Diego Lainez - Tigres UANL Delantero
César Huerta - Anderlecht Delantero
Raúl Jiménez - Fulham Delantero
Santiago Giménez - AC Milan Delantero
***INFORMACIÓN EN DESARROLLO