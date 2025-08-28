México Deportes

Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre

El Tri del Vasco Aguirre se alista para los duelos ante Japón y Corea del Sur

Por Luz Coello

Guardar
Javier Aguirre revela la convocatoria
Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre (AP Foto/Julio Cortez)

La Selección Nacional de México dio a conocer este jueves la lista de futbolistas convocados por el director técnico Javier Aguirre para los partidos amistosos que disputará en septiembre frente a Japón y Corea del Sur en territorio estadounidense. El equipo iniciará concentración el domingo 31 de agosto en Oakland, California, donde se preparará para ambos encuentros.

Esta es la convocatoria de la selección mexicana

Luis Ángel Malagón - América Portero

Raúl Rangel - Chivas Portero

Carlos Moreno - Pachuca Portero

Rodrigo Huescas - FC Copenhague Defensa

Jorge Sánchez - Cruz Azul Defensa

César Montes - Lokomotiv Defensa

Johan Vásquez - Genoa Defensa

Juan José Sánchez Purata - Tigres UANL Defensa

Jesús Orozco Chiquete - Cruz Azul Defensa

Jesús Gallardo- Toluca Defensa

Mateo Chávez - AZ Alkmaar Defensa

Edson Álvarez - Fenerbahçe Medio

Erik Lira - Cruz Azul Medio

Marcel Ruiz - Toluca Medio

Carlos Rodríguez - Cruz Azul Medio

Orbelín Pineda - AEK Atenas Medio

Érick Sánchez - América Medio

Roberto Alvarado - Chivas Delantero

Diego Lainez - Tigres UANL Delantero

César Huerta - Anderlecht Delantero

Raúl Jiménez - Fulham Delantero

Santiago Giménez - AC Milan Delantero

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas Relacionados

selección mexicanaJavier AguirreconvocatoriaTrimexico-deportes

Más Noticias

Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos

El tapatío pondrá en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras el próximo sábado 13 de septiembre

Ex campeón del mundo asegura

La razón por la que Memo Ochoa no sería convocado a la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur

El arquero mexicano sigue sin equipo tras su salida del AVS Futebol Clube de Portugal

La razón por la que

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

El equipo vasco regresa al máximo torneo europeo tras una década de ausencia, con ocho rivales confirmados en la nueva fase de liga

Estos son los rivales del

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

El juvenil mexicano se mantiene en el radar de diferentes clubes en Europa

¡Acercamiento desde la Casa Blanca!

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial

La reconocida luchadora mexicana murió durante la madrugada de este jueves 28 de agosto en la ciudad de Guadalajara

Muere Estela Molina, la primera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madre permitió que el padrastro

Madre permitió que el padrastro los quemara y sumergiera en tambos; Fiscalía detiene a pareja en Edomex

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, visitará México para dialogar sobre cárteles, fentanilo y migración

Desmantelan narcolaboratorio e incautan casi 76 kilos de marihuana y drogas sintéticas en Jalisco

FGR va por judicializar el caso de Emilio Zebadúa: el hombre siniestro en la “Estafa Maestra” de Peña Nieto

Incautan arsenal y explosivo improvisado en campamento clandestino de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ricardo O’Farrill hablará de sus

Ricardo O’Farrill hablará de sus adicciones en stand-up en el Auditorio Nacional: fecha y preventa para “Corto Circuito”

Dejarte en visto: por qué duele tanto y qué significa

Aldo de Nigris podría cenar con alguna de sus seguidoras si logra salvarse de la eliminación de La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México En Vivo hoy 28 de agosto: Facundo no se arrepiente de haber nominado a Mar Contreras

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Tito Double P en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Ex campeón del mundo asegura

Ex campeón del mundo asegura que Canelo Álvarez puede convertirse en el mejor mexicano de todos los tiempos

La razón por la que Memo Ochoa no sería convocado a la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur

Estos son los rivales del Athletic de Bilbao de Álex Padilla en la UEFA Champions League

¡Acercamiento desde la Casa Blanca! Representante de Gilberto Mora confirma interés por parte del Real Madrid

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial