Javier Aguirre revela la convocatoria de la selección mexicana para amistosos de septiembre (AP Foto/Julio Cortez)

La Selección Nacional de México dio a conocer este jueves la lista de futbolistas convocados por el director técnico Javier Aguirre para los partidos amistosos que disputará en septiembre frente a Japón y Corea del Sur en territorio estadounidense. El equipo iniciará concentración el domingo 31 de agosto en Oakland, California, donde se preparará para ambos encuentros.

Esta es la convocatoria de la selección mexicana

Luis Ángel Malagón - América Portero

Raúl Rangel - Chivas Portero

Carlos Moreno - Pachuca Portero

Rodrigo Huescas - FC Copenhague Defensa

Jorge Sánchez - Cruz Azul Defensa

César Montes - Lokomotiv Defensa

Johan Vásquez - Genoa Defensa

Juan José Sánchez Purata - Tigres UANL Defensa

Jesús Orozco Chiquete - Cruz Azul Defensa

Jesús Gallardo- Toluca Defensa

Mateo Chávez - AZ Alkmaar Defensa

Edson Álvarez - Fenerbahçe Medio

Erik Lira - Cruz Azul Medio

Marcel Ruiz - Toluca Medio

Carlos Rodríguez - Cruz Azul Medio

Orbelín Pineda - AEK Atenas Medio

Érick Sánchez - América Medio

Roberto Alvarado - Chivas Delantero

Diego Lainez - Tigres UANL Delantero

César Huerta - Anderlecht Delantero

Raúl Jiménez - Fulham Delantero

Santiago Giménez - AC Milan Delantero

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO