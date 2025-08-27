México Deportes

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

El experimentado arquero se alejaría del Tri a menos de un año del inicio de la Copa Mundial

Por Luz Coello

Memo Ochoa cumplió 40 años
Memo Ochoa cumplió 40 años (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Javier Aguirre, entrenador de la selección mexicana, realizó un micro ciclo con jugadores de la Liga MX. El Vasco está en la búsqueda de un tercer arquero para la Copa Mundial 2026, por ello Guillermo Ochoa estaría en riesgo de perderse su sexto Mundial.

Memo Ochoa ha expresado su deseo de sumar una Copa Mundial con el Tri y así convertirse en el primer jugador en registrar este récord, pero su presente le complicaría este deseo, ya que al no tener un club perdió actividad en meses importantes para definir a los convocados para el Mundial que albergará México.

Recientemente, diferentes reportes indicaron que Javier Aguirre se encuentra discutiendo con Joseba Ituarte, entrenador de porteros de la selección mexicana, sobre esta situación en el arco mexicano, de acuerdo con lo que compartió ESPN. Aunque Luis Ángel Malagón se perfila para ser el arquero titular, esta posición ha complicado a Javier Aguirre.

Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 por esta razón

Luis Malagón tomaría la portería
Luis Malagón tomaría la portería de la selección mexicana para el Mundial 2026 (Especial)

En diversos encuentros con los medios, el Vasco Aguirre ha dejado en claro cuáles son los dos requisitos indispensables para que un jugador pueda ser convocado a la selección mexicana y tener posibilidades de llegar a la Copa Mundial. Los futbolistas deben ser mexicanos y tener un equipo.

Debido a que Memo Ochoa está inactivo desde que salió del AVS Futebol SAD, el Vasco ya no tendría argumentos para llamarlo a la selección; sin embargo, aún tendría una mínima posibilidad de ir a la Copa Mundial por su experiencia con selección, según reportó ESPN.

Guillermo Ochoa cierra su ciclo dorado en la Copa Oro

La expectativa en torno al futuro de Guillermo Ochoa con la selección mexicana se intensificó tras el mensaje que el portero compartió en sus redes sociales, donde anunció el cierre de un ciclo en la Copa Oro. A sus 39 años, el guardameta expresó que la reciente edición del torneo representó su última participación en esta competencia con el equipo nacional, lo que marcó el inicio de su despedida del conjunto tricolor.

Memo Ochoa se despidió de
Memo Ochoa se despidió de la selección mexicana en Copa Oro (IG/ @yosoy8a)

El equipo dirigido por Javier Aguirre logró retener el título de la Copa Oro 2025, consolidando la supremacía de México en la región tras la victoria previa bajo el mando de Jaime Lozano. Durante todo el certamen, Ochoa permaneció en el banquillo, ya que el técnico no le otorgó minutos en el campo.

A pesar de no haber jugado, el ex portero del América celebró el triunfo junto a sus compañeros y, al término de las celebraciones, compartió un mensaje cargado de emotividad dirigido a la Selección Nacional de México. En su publicación, Ochoa agradeció la oportunidad de haber formado parte del equipo y subrayó que no volverá a disputar la Copa Oro. “La vida y el futbol me regalaron la oportunidad de vivir algo maravilloso y poder ganar esta copa 6 veces.

Cada una con su historia, sus retos y sus alegrías. Esta fue la última… y se siente igual de especial que la primera. Gracias por tanto, Gold Cup”, escribió el portero, dejando constancia de la importancia que tuvo este torneo en su carrera.

