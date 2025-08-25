Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

Los jugadores mexicanos que residen en Europa cada semana están en constante competencia para ganarse su lugar en el cuadro titular de sus respectivos equipos. Su nivel mostrado en las últimas fechas, así como su desempeño en los minutos que les dan en cada encuentro son vitales para ellos.

Después del mercado de fichajes veraniego se sumaron dos nuevos integrantes al selecto grupo de connacionales que llegaron al viejo continente y su permanencia en sus clubes depende del nivel que demuestren en cada partido.

Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:

Horarios de los partidos de esta semana

Edson Álvarez jugará su segunda temporada vistiendo los colores del West Ham en la Premier League (Reuters)

Orbelín Pineda, César Huerta

AEK Athene - RSC Anderlecht [Conf]

Conference League

28/08/2025

12:00:00 p.m.

Orbelín Pineda

AEK Athene - Asteras Tripolis

Super Liga de Grecia

31/08/2025

11:00:00 a.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - FC Basel [CL]

Champions League

27/08/2025

01:00:00 p.m.

Rodrigo Huescas

Randers FC - FC Kopenhagen

Superliga de Dinamarca

31/08/2025

10:00:00 a.m.

Raúl Jiménez

Chelsea - Fulham

Premier League

30/08/2025

05:30:00 a.m.

Edson Álvarez

Nottingham Forest - West Ham United

Premier League

31/08/2025

07:00:00 a.m.

Santiago Giménez

Lecce - AC Milan

Serie A

29/08/2025

12:45:00 p.m.

Johan Vázquez

FC Genoa - Juventus

Serie A

31/08/2025

10:30:00 a.m.

Julián Araujo

Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth

Premier League

30/08/2025

08:00:00 a.m.

César Huerta

Union Saint-Gilloise - RSC Anderlecht

Belgian Pro League

31/08/2025

10:30:00 a.m.

Mateo Chávez

AZ - PFC Levski Sofia [Conf]

Conference League

28/08/2025

11:30:00 a.m.

Mateo Chávez

NAC Breda - AZ

Eredivisie

31/08/2025

08:45:00 a.m.

El delantero mexicano tuvo un inicio de ensueño la temporada pasada en la Eredivise (X/@Eredivisie)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.