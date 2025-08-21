FMF abre investigación por las riñas en los partidos Chivas vs Juárez y Tigres vs América (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Nuevamente los estadios de la Liga MX se vieron manchados por actos violentos, durante la Jornada 5 del Apertura 2025 en los partidos de Chivas vs Juárez y Tigres vs América ocurrieron incidente violentos, los aficionados protagonizaron riñas al interior de las instalaciones de los estadios

En el Akron y en el Universitario ocurrieron peleas que rápidamente se viralizaron, imágenes que volvieron a generar debate sobre los protocolos de seguridad al interior de los estadios de la Liga MX.

Ante este escenario, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una carpeta de investigación para esclarecer qué pasó en ambos casos, pese a que cada club ya emitió una postura para deslindar responsabilidades, las autoridades de la liga iniciaron otro proceso.

Foto de archivo del estadio Akron. Guadalajara, México. 3 de febrero de 2024. REUTERS/Daniel Becerril

FMF abre investigación contra el Estadio Akron y Universitario UANL por riñas

Por medio de un comunicado, la FMF explicó que inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en el Estadio Akron y en Estadio Universitario El Volcán. La Dirección de Seguridad será la encargada de llevar a cabo la investigación.

“La Federación Mexicana de Futbol, la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos de violencia suscitados durante la Jornada 5 de la Liga MX en los estadios Universitario y Akron, iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades”, precisaron.

Personal especializado analizará los incidentes que ocurrieron dentro del estadio, particularmente en el Estadio Akron, pues la familia de Ángel Zaldívar, delantero de Bravos, fue agredida por la afición del Rebaño. Además, precisaron que los clubes colaborarán con las investigaciones de cada caso.

Inician investigación por actos violentos en el Estadio Akron y Universitario UANL (X/ @FMF)

“Dentro del proceso de investigación se analizarán los informes de los Comisionarios, las pruebas y los elementos presentados por los Clubes y las autoridades correspondientes, para determinar lo conducente”, precisaron.

El Club Tigres sanciona a tres aficionados por violencia

Luego de que un grupo de aficionados de Tigres protagonizaron una riña al interior del Volcán, la reacción institucional ante los disturbios en el Estadio Universitario de Nuevo León no se limitó a la aplicación de sanciones deportivas. En el comunicado difundido por la directiva de Tigres, se subrayó que el club rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, tanto dentro como fuera del estadio.

La directiva del club comunicó la imposición de sanciones internas a los aficionados identificados como responsables de la pelea que se viralizó en redes sociales y que involucró agresiones a seguidores del equipo rival. El episodio, que tuvo lugar en la tribuna de Zona de Gol Norte, derivó en la detención de tres personas: Erick, de 24 años; Alberto, de 52; y Víctor, de 54 años.

Como parte de las sanciones internas, Tigres decidió retirar el abono a los tres aficionados implicados y vetarlos del estadio, es decir que aplicó la prohibición de acceso a futuros partidos. El club informó que a los tres aficionados se les retirará el abono y no se les permitirá el acceso de nueva cuenta al estadio, una medida que busca desalentar conductas violentas y preservar la seguridad en sus instalaciones.