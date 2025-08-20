México Deportes

Canelo vs Crawford: cómo le ha ido al tapatío contra peleadores estadounidenses

La última vez que Álvarez se enfrentó a un estadounidense fue en 2023 cuando peleó contra Jermell Charlo

Por César Márquez

Pelea Canelo Álvarez vs Terence
Pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford cambia de fecha y sede (AP Photo)

Saúl Canelo Álvarez volverá a tener acción arriba de los cuadriláteros el próximo 13 de septiembre cuando se enfrente ante Terence Crawford, pugilista invicto de origen estadounidense. Con esto, el campeón mexicano sumará a su historial de peleas un rival más nacido en Estados Unidos.

La cita será en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde el jalisciense expondrá sus cuatro campeonatos de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB, FIB). Crawford por su parte, aunque no pondrá nada en juego, tendrá que subir dos divisiones para el reto.

¿Cómo le ha ido a Canelo Álvarez contra peleadores estadounidenses?

El oriundo de Guadalajara registra una racha positiva frente a peleadores norteamericanos, pues de los 14 enfrentamientos que ha disputado, en 13 ha salido con la victoria. La única derrota que tiene ocurrió en 2013 cuando cayó de manera unánime ante Floyd Mayweather.

  1. Canelo vs Jermell Charlo | victoria por decisión unánime | 30 de septiembre de 2023.
  2. Canelo vs Caleb Plant | victoria por knockout técnico | 6 de noviembre de 2021.
  3. Canelo vs Daniel Jacobs | victoria por decisión unánime | 4 de mayo de 2019.
  4. Canelo vs James Kirkland | victoria por knockout | 9 de mayo de 2015.
  5. Canelo vs Floyd Mayweather | derrota por decisión unánime | 14 de septiembre de 2013.
  6. Canelo vs Austin Trout | victoria por decisión unánime | 20 de abril de 2013.
  7. Canelo vs Josesito López | victoria por knockout técnico | 15 de septiembre de 2012.
  8. Canelo vs Shane Mosley | victoria por decisión unánime | 5 de mayo de 2012.
  9. Canelo vs Brian Camechis | victoria por knockout técnico | 6 de marzo de 2010.
  10. Canelo vs Lanardo Tyner | victoria por decisión unánime | 5 de diciembre de 2009.
  11. Canelo vs Larry Mosley | victoria por decisión unánime | 24 de octubre de 2008.
  12. Canelo vs Sean Holley | victoria por knockout técnico | 15 de diciembre de 2007.
  13. Canelo vs Daniel Martínez | victoria por knockout | 8 de diciembre de 2006.
  14. Canelo vs Julián Hernández | victoria por knockout | 21 de julio de 2006.
Qué le dijo Crawford a
Qué le dijo Crawford a Canelo y molestó al mexicano (X/ @DAZNBoxing)

¿Cómo fue la última pelea de Canelo Álvarez contra un estadounidense?

La última pelea de Álvarez contra un rival de Estados Unidos fue el 30 de septiembre cuando se midió ante Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En aquella velada, el tapatío se impuso de manera contundente por decisión unánime y retuvo de manera exitosa sus títulos de las 168 libras del Consejo Mundial, Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo.

La última victima del Canelo
La última victima del Canelo fue Jermell Charlo, a quien venció por decisión unánime. (@Boxingstunds)

Este encuentro marcó la última ocasión en que Saúl se enfrentó a un adversario estadounidense en el cuadrilátero, consolidando así no solo su vigencia como campeón, sino también su capacidad para mantenerse invicto ante retos internacionales en sedes de alto perfil.

