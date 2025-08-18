El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

Faitelson felicitó a Alana por vencer a Gala en el Supernova Strikers (X/ @supernovaboxing)

Alana Flores venció a Gala Montes por decisión unánime en el Supernova Strikers 2025. La pelea más esperada del evento de influencers y figuras del internet generó una serie de reacciones y comentarios en redes sociales, entre ellos, David Faitelson se animó a compartir una última reflexión sobre el show y la victoria de Alana.

A través de redes sociales, el periodista deportivo de TUDN no dudó en compartir su análisis final sobre la pelea Alana vs Gala, y es que, Faitelson se convirtió en un personaje mediático y controversial por rechazar este tipo de peleas no profesionales de boxeo.

Pero, luego de conducir el Supernova Strikers Amigo la noche del domingo 17 de agosto, el comentarista deportivo, cambió de opinión y sorprendió con sus comentarios sobre la pelea de influencers.

Alana venció a Gala en el Supernova Boxing (X/ @supernovaboxing)

El mensaje que Faitelson dedicó a Alana su victoria en el Supernova Strikers 2025

A través de sus redes sociales, Faitelson felicitó a Alana por su triunfo unánime ante Gala Montes. Además, sorprendió al calificarla como la “mejor boxeadora streamer” pese las críticas que le realizó previo al Supernova Strikers. El comentarista de TUDN también aplaudió el esfuerzo de Gala arriba del ring.

“Muchas felicidades a @alanafloresf …Lo hizo muy bien. La mejor boxeadora en esta división de los streamers. Gran profesional y excelente persona… @GalaMontes2 hizo un gran esfuerzo y creo que mostró valentía y personalidad…“, publicó en redes.

Por otra parte, consideró que aún existen diferencias entre el boxeador profesional y el de streaming, por lo que argumentó que no hay puntos de comparación, pero destacó el nivel de espectáculo que generan y lo atractivo que puede ser para el público.

Faitelson felicitó a Alana (X/ @DavidFaitelson_)

“El boxeador convencional no puede ni debe compararse con el streamer, comediante, influencer o con un creador de contenido con guantes sobre el cuadrilátero. Cada uno tiene su lugar, su espacio, su dimensión. El tema está en qué y en cuánto produce cada uno en espectáculo y atractivo para el consumidor…“, publicó.

Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025

Durante la transmisión del Supernova Strikers 2025, Faitelson fue abucheado por el público. “No esperaba menos en el recibimiento, tranquilos”, pronunció David Faitelson ante la multitud que lo recibió con abucheos en el Palacio de los Deportes.

La escena, transmitida en directo, evidenció la postura del público ante la presencia de Faitelson. El periodista de TUDN, conocido por su postura crítica hacia los eventos protagonizados por creadores de contenido, se encontró en el centro de la controversia al aceptar el papel de conductor coestelar en una función que, hasta hace poco, había desestimado públicamente.