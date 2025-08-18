México Deportes

El mensaje que David Faitelson dedicó a Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers 2025

El periodista de TUDN reconoció el esfuerzo de la influencer y actriz para subirse al ring

Por Luz Coello

Guardar
Faitelson felicitó a Alana por
Faitelson felicitó a Alana por vencer a Gala en el Supernova Strikers (X/ @supernovaboxing)

Alana Flores venció a Gala Montes por decisión unánime en el Supernova Strikers 2025. La pelea más esperada del evento de influencers y figuras del internet generó una serie de reacciones y comentarios en redes sociales, entre ellos, David Faitelson se animó a compartir una última reflexión sobre el show y la victoria de Alana.

A través de redes sociales, el periodista deportivo de TUDN no dudó en compartir su análisis final sobre la pelea Alana vs Gala, y es que, Faitelson se convirtió en un personaje mediático y controversial por rechazar este tipo de peleas no profesionales de boxeo.

Pero, luego de conducir el Supernova Strikers Amigo la noche del domingo 17 de agosto, el comentarista deportivo, cambió de opinión y sorprendió con sus comentarios sobre la pelea de influencers.

Alana venció a Gala en
Alana venció a Gala en el Supernova Boxing (X/ @supernovaboxing)

El mensaje que Faitelson dedicó a Alana su victoria en el Supernova Strikers 2025

A través de sus redes sociales, Faitelson felicitó a Alana por su triunfo unánime ante Gala Montes. Además, sorprendió al calificarla como la “mejor boxeadora streamer” pese las críticas que le realizó previo al Supernova Strikers. El comentarista de TUDN también aplaudió el esfuerzo de Gala arriba del ring.

Muchas felicidades a @alanafloresf …Lo hizo muy bien. La mejor boxeadora en esta división de los streamers. Gran profesional y excelente persona… @GalaMontes2 hizo un gran esfuerzo y creo que mostró valentía y personalidad…“, publicó en redes.

Por otra parte, consideró que aún existen diferencias entre el boxeador profesional y el de streaming, por lo que argumentó que no hay puntos de comparación, pero destacó el nivel de espectáculo que generan y lo atractivo que puede ser para el público.

Faitelson felicitó a Alana (X/
Faitelson felicitó a Alana (X/ @DavidFaitelson_)

El boxeador convencional no puede ni debe compararse con el streamer, comediante, influencer o con un creador de contenido con guantes sobre el cuadrilátero. Cada uno tiene su lugar, su espacio, su dimensión. El tema está en qué y en cuánto produce cada uno en espectáculo y atractivo para el consumidor…“, publicó.

Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025

Durante la transmisión del Supernova Strikers 2025, Faitelson fue abucheado por el público. “No esperaba menos en el recibimiento, tranquilos”, pronunció David Faitelson ante la multitud que lo recibió con abucheos en el Palacio de los Deportes.

La escena, transmitida en directo, evidenció la postura del público ante la presencia de Faitelson. El periodista de TUDN, conocido por su postura crítica hacia los eventos protagonizados por creadores de contenido, se encontró en el centro de la controversia al aceptar el papel de conductor coestelar en una función que, hasta hace poco, había desestimado públicamente.

Temas Relacionados

Alana FloresDavid FaitelsonSupernova Strikersboxeomexico-deportes

Más Noticias

MLB en vivo: a qué hora juegan Ronald Acuña Jr y los Braves

La temporada de las grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB en vivo: a qué

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

El súper líder, los que pelean por un puesto en la liguilla y los sotaneros: así va cada equipo

Liga MX: así va la

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Cuándo juegan Edson Álvarez y

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Empezó el evento que reúne a figuras de internet en una exhibición de boxeo en el Palacio de los Deportes

Supernova Strikers 2025 en vivo:

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

La streamer ganó sobre la actriz por decisión unánime

Los mejores memes que dejó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento de Justicia de EEUU

Departamento de Justicia de EEUU pide más tiempo para resolver condiciones de encarcelamiento de Rafael Caro Quintero

Fiscalía de Michoacán asegura más de 2 mil 400 dosis de metanfetamina y marihuana en Morelia

El “Mayo” Zambada podría morir antes de cumplir su condena, alerta Mikel Vigil: “No le conviene a Estados Unidos”

Detienen a 31 personas en Sinaloa, 15 son de Los Chapitos: Gabinete de Seguridad destaca 14 operativos en la entidad

Desmantelan 105 narcolaboratorios de metanfetamina y detienen a 63 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa: Harfuch

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: así se vive el ambiente tras la salida de Ninel Conde

Tips de belleza de Ninel Conde: secretos que compartió la eliminada de La Casa de los Famosos México 3

Sherlyn aconseja a Cazzu demandar a Nodal en México donde las leyes sí respaldan a las mujeres: “Si existe un papá, que aporte”

Lesión irreversible obliga a Westcol a dejar el boxeo tras enfrentamiento con Mario Bautista en Supernova Strikers

Ninel Conde: su eliminación en La Casa de los Famosos México 3 disparó audiencia y votos

DEPORTES

Liga MX: así va la

Liga MX: así va la tabla general de posiciones del Apertura 2025

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Supernova Strikers 2025 en vivo: Alana le gana a Gala Montes por decisión unánime

Los mejores memes que dejó el triunfo de Alana Flores sobre Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado