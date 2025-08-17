“Los clubes tienen la obligación de invertir en seguridad”: David Faitelson condena violencia en estadios de México

David Faitelson se lanza contra la liga y sus participantes por no ser agentes activos en protocolos de prevención. (Foto: Jovani Pérez)

México se encuentra entre los países que albergarán la próxima Copa del Mundo 2026, sin embargo parece que la seguridad no está garantizada para locales y visitantes. Así lo dejó claro David Faitelson quien se manifestó en contra de los actos violentos que se dieron durante este fin de semana en Puebla, Nuevo León y Jalisco, dos de tres ciudades mundialistas.

El fútbol mexicano quedó manchado durante la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 luego de que riñas, golpes y hasta una persona quedara sin vida en inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, lo que generó desconcierto entre los fanáticos del deporte.

A través de su cuenta de Twitter, ahora X, Faitelson externó su desconcierto por las diversas agresiones que sufrieron aficionados de Tigres, Bravos y los de la franja dejando en claro que es urgente que las autoridades, tanto de la liga como del país inviertan en el bienestar de quienes aman acudir al estado.

“Violencia en Guadalajara y en Monterrey. Una mujer asesinada en Puebla. Lo más fácil es afirmar que es solo un reflejo de lo que vivimos socialmente en México. Mentira. Totalmente falso”, afirmó.

Se desataron riñas en dos estadios. Foto: (Captura de pantalla)

¿Qué se debe hacer?

De acuerdo con el periodista, aunque la situación actual del país también es lamentable, para él esta parte le corresponde directamente a los clubes. Si bien existe una colaboración entre las autoridades de cada entidad donde se lleva a cabo un partido de fútbol, las instituciones deportivas también tienen responsabilidad social frente a quienes semana a semana buscan distraerse y acompañar a su equipo.

En ese sentido, afirma que es necesario otorgarle al aficionado un lugar seguro para disfrutar del deporte: “El fútbol, la Liga MX y cada uno de los clubes tienen la obligación de invertir y trabajar por la seguridad…”.

En los últimos años se ha convertido en un peligro acudir al estadio para ver fútbol. (TW David Faitelson)

¿Qué sucedió en la J5 del Apertura 2025?

El fin de semana de terror que aquejó al fútbol mexicano inició desde el pasado viernes, 15 de agosto, cuando se confirmó el presunto asesinato de una mujer a las afueras del Estadio Cuauhtémoc previo al encuentro de los camoteros contra Atlético San Luis con arma de fuego, situación que pese a ser grave no detuvo la celebración el encuentro.

Para la jornada sabatina, las gradas del Volcán y del Estadio Akron también se convirtieron en verdaderas batallas en donde varios aficionados se vieron inmiscuidos en golpizas. Entre los afectados se encuentra la familia -principalmente el el hermano- de Ángel Zaldívar, exjugador de Chivas y ahora con Juárez, a quien le rompieron la nariz.

Estos actos no son aislados, casos como el de Querétaro y varias broncas que han terminado con consecuencias fatales son cada vez más frecuentes y, hasta el momento, ni los equipos, la Liga MX o las propias autoridades estatales se han encargado de generar una estrategia para prevenir actos violentos en un estadio de fútbol.