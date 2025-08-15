Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

Canelo Álvarez se enfrentará a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas (Captura de pantalla - Azteca Deportes)

Saúl Canelo Álvarez se mantiene concentrado para lo que será su pelea ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, donde defenderá todos sus campeonatos de la categoría de los supermedianos.

El tapatío expondrá sus cinturones del CMB, AMB, OMB, y de la FIB luego de haber recuperado el indiscutido por segunda vez en su historia ante William Scull el pasado 3 de mayo, a quien derrotó de manera unánime en una función que fue duramente criticada por la poca cantidad de golpes que hubo.

Ahora, tras esa experiencia poco agradable y como campeón absoluto de las 168 libras por segunda vez, buscará seguir aumentando su legado enfrentando a uno de los mejores peleadores de la última década y de la historia del boxeo moderno.

Canelo Álvarez revela lo que necesitará para vencer a Crawford

En entrevista con TV Azteca, Canelo confesó lo que necesitará para vencer a Terence Crawford y aseguró que tendrá que tener velocidad, potencia y fuerza, además, añadió que sus compañeros de sparring deberán estar en su mejor momento.

“Mi preparación para Crawford será diferente. Necesito velocidad, potencia y fuerza, y mis compañeros de sparring deben estar en su mejor momento”, comentó.

Asimismo, finalizó que la pelea será algo grande y una de las victorias más importantes durante sus más de 15 años de carrera como pugilista profesional.

“Esta será una de las victorias más importantes de mi carrera. Estoy muy contento de participar en esta gran pelea y me alegra enfrentarlo. Va a ser algo grande”, sentenció.

Saúl "Canelo" Álvarez posa con uno de sus cinturones durante una conferencia de prensa en Las Vegas, el viernes 27 de junio de 2025 (AP Foto/John Locher)

Canelo Álvarez vs Crawford; una pelea que podría ampliar el legado del tapatío

Durante toda su carrera como boxeador profesional, Álvarez se ha enfrentado a todo tipo de rivales entre los que destacan nombres como Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Dmitry Bivol, Floyd Mayweather Jr., entre otros. Sin embargo, a este amplio historial se sumará Bud Crawford, un púgil reconocido que no conoce la derrota.

Y es que a pesar de las críticas por la diferencia de peso que hay entre ambos, una victoria para el oriundo de Guadalajara significaría uno de los logros más importantes en sus más de 15 años de carrera como profesional.

El estadunidense subirá dos divisiones y llegará con una inactividad importante, pero su estilo de boxeo es uno de los más difíciles y su inteligencia arriba del cuadrilátero convierte la pelea en una función atractiva y en un auténtico desafío para el campeón mexicano.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

El enfrentamiento no solo pone en juego títulos y récords, sino también el prestigio y el legado de dos de los más reconocidos púgiles de la última década. Beligerantes en su estilo, ambos llegan a la cita con la determinación de definir quién se consolida como la figura dominante en el boxeo actual.