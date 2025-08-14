México Deportes

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

El mediocampista galés acelera su recuperación y podría ver minutos, tras semanas de trabajo diferenciado

Por Gerardo Lezama

Aaron Ramsey entrena con Pumas
Aaron Ramsey entrena con Pumas UNAM y se acerca a su debut en el Apertura 2025 (Gerardo Lezama | Infobae México)

Aaron Ramsey, uno de los fichajes más mediáticos del Apertura 2025, finalmente entrena al parejo de sus compañeros en Pumas UNAM, lo que marca un punto de inflexión en su proceso de adaptación al fútbol mexicano.

Su presencia en los entrenamientos ha generado una ola de expectativa entre aficionados, medios y analistas, que ven en el galés una pieza clave para cambiar el rumbo del equipo universitario.

El mediocampista galés, ex Arsenal y Juventus, llegó como refuerzo estelar tras una reestructuración profunda liderada por el técnico Efraín Juárez, quien apostó por figuras de jerarquía para revitalizar al equipo universitario.

Sin embargo, una lesión en el tendón de corva sufrida en su etapa con el Cardiff City retrasó su debut y obligó al cuerpo médico de Pumas a seguir un protocolo de recuperación gradual, con énfasis en trabajos de fortalecimiento muscular y prevención de recaídas.

¿Cuándo debutará Aaron Ramsey?

El galés ex Arsenal y
El galés ex Arsenal y Juventus podría estrenarse ante Puebla en la Fecha 6 - créditos: Pumas MX

Aunque ya realiza trabajos con balón y participa en ejercicios tácticos, el cuerpo técnico ha descartado su participación en la Jornada 5 ante Toluca. Todo apunta a que su estreno oficial podría darse en la Fecha 6 contra Puebla, el próximo 24 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario.

En caso de una nueva postergación, el duelo ante Atlas en la Jornada 7 sería la siguiente ventana posible. La decisión final dependerá de cómo responda físicamente en los próximos días y de si logra integrarse plenamente a los esquemas tácticos del equipo.

Pumas ha tenido un arranque irregular en el torneo: una victoria, un empate y dos derrotas. La afición, impaciente por ver al galés en acción, confía en que su incorporación pueda fortalecer el mediocampo, aportar experiencia internacional y elevar el rendimiento colectivo.

Ramsey no solo llega con cartel europeo, sino también con una reputación de liderazgo dentro y fuera del campo, algo que el vestidor universitario necesita con urgencia.

El debut de Ramsey podría
El debut de Ramsey podría marcar un punto de inflexión en la temporada de Pumas UNAM Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Su debut podría marcar un antes y un después en el torneo para Pumas, que busca recuperar protagonismo en la Liga MX tras varios torneos sin clasificar a la liguilla.

La expectativa mediática también es alta: cadenas internacionales como Sky Sports y BBC han seguido de cerca su llegada, lo que podría traducirse en mayor visibilidad para el club en el extranjero.

El cuadro dirigido por Efraín Juárez busca en Ramsey junto con Navas la voz de la experiencia para lograr las metas que se impusieron para el Apertura 2025 y el cierre de año.

