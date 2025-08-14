¿Cuándo debuta el Real Oviedo equipo de Grupo Pachuca en la Liga Española?

El Real Oviedo debuta en La Liga 2025-2026 ante el Villarreal tras su ascenso a Primera División. (TW Real Oviedo)

El Real Oviedo, equipo propiedad de Grupo Pachuca, está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia ya que este viernes 15 de agosto debutará en la temporada 2025-2026 de La Liga Española enfrentando al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en punto de las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

El regreso del Oviedo a la élite del fútbol español ha generado gran expectativa, especialmente en México, donde el vínculo con Grupo Pachuca ha despertado el interés de miles de aficionados.

El ascenso se logró tras una emocionante liguilla en la Segunda División, culminando con una victoria sobre el Mirandés que selló el boleto a Primera.

Bajo la dirección de Veljko Paunovic, exentrenador de Chivas, el equipo se ha reforzado con jugadores de experiencia internacional.

Destacan Salomón Rondón, quien llega procedente de los Tuzos, el mediocampista Ovie Ejaria, el creativo español Alberto Reina, y el defensor Carlos Pomares, que regresa tras una etapa en el extranjero.

También se suman Álvaro Valles, portero ex de Las Palmas, y el joven mexicano Luis Ángel Malagón, quien buscará minutos en el arco oviedista.

La plantilla combina juventud, talento y una visión global que refleja la estrategia de Grupo Pachuca en sus distintos clubes. El objetivo no solo es competir, sino consolidar un modelo de gestión que conecte el fútbol mexicano con el europeo.

Además, el partido será transmitido en Canal 5, una decisión que busca acercar el fútbol español al público mexicano, aprovechando el interés generado por la inversión de Grupo Pachuca en Europa.

Esta alianza mediática representa una oportunidad única para que los aficionados sigan de cerca el desempeño de un club que, aunque español, tiene raíces cada vez más profundas en México.

En la Jornada 2, el Real Oviedo recibirá al Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere, en lo que será uno de los duelos más esperados del calendario. Ese encuentro podría marcar un antes y un después en la proyección internacional del club.

Este proyecto también podría abrir espacios para jóvenes mexicanos que buscan una oportunidad en Europa o jugadores ya consolidados.

La estructura de Grupo Pachuca permite una sinergia deportiva entre sus clubes, facilitando intercambios, visorias y desarrollo internacional.

El debut del Real Oviedo no solo es histórico: es una apuesta por globalizar el fútbol con sello mexicano y permitir que se mantenga en la primera división del futbol de España con un proyecto solido y efectivo.