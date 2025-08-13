Apertura 2025: partidos de la jornada 5 que serán transmitidos por televisión abierta

La jornada 5 del Apertura comenzará este viernes 15 de agosto (X@LigaBBVAMX)

La jornada 5 del Apertura 2025 comenzará a diputarse este viernes 15 de agosto con el encuentro entre Puebla y Atlético San Luis, y como es costumbre habrá algunos partidos que serán transmitidos por televisión abierta y otros por plataformas streaming.

Para esta fecha, en total seis encuentros se podrán disfrutar de manera gratuita por TV abierta, los otros tres irán por Fox en Tubi y por Amazon Prime. Estos duelos gratuitos buscarán llegar a la mayor cantidad de público posible, mientras que los duelos exclusivos de plataformas privadas requerirán suscripción o acceso a servicios bajo demanda.

Partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta

Los partidos de la jornada 5 del Apertura 2025 que se podrán ver por televisión abierta son el de Puebla vs San Luis, Necaxa vs León, Tigres vs América, Cruz Azul vs Santos, Toluca vs Pumas y Rayados vs Mazatlán.

Por otra parte, los encuentros de Chivas vs Juárez, Pachuca vs Tijuana y Querétaro vs Atlas irán por plataformas digitales como Amazon Prime Video y Fox en Tubi.

Puebla vs San Luis | viernes 15 de agosto a las 19:00 horas | TV Azteca, Azteca Deportes y FOX en Tubi

Necaxa vs León | viernes 15 de agosto a las 21:00 horas | Azteca 7, TUDN, Claro Sports.

Chivas vs Juárez | sábado 16 de agosto a las 17:07 horas | Amazon Prime Video.

Tigres vs América | sábado 16 de agosto a las 19:00 horas | Azteca 7, Tubi.

Cruz Azul vs Santos | sábado 16 de agosto a las 19:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX .

Pachuca vs Tijuana | sábado 16 de agosto a las 19:00 horas | FOX en Tubi.

Toluca vs Pumas | sábado 16 de agosto a las 21:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX .

Querétaro vs Atlas | domingo 17 de agosto a las 16:00 horas | FOX en Tubi.

Rayados vs Mazatlán | domingo 17 de agosto a las 18:00 horas | Canal 5, TUDN, VIX.

¿Cómo va el Apertura 2025 tras 4 jornadas?

Tras cuatro fechas, Pachuca lidera la tabla general con 12 puntos. Los dirigidos por Jaime Lozano están viviendo un excelente inicio de torneo y han ganado sus cuatro partidos. Sin embargo, seguidos de ellos le siguen los Tigres de Guido Pizarro, que suman 9 puntos después de ganar 3 tres encuentros.

En la parte baja de la clasificación la situación es muy distinta. Juárez y Querétaro atraviesan momentos complejos. Los Gallos Blancos ocupan el último puesto de la tabla, sin sumar un solo punto hasta ahora. Por su parte, Bravos apenas registra dos unidades, producto de un par de empates, lo que refleja un arranque lejos de las expectativas.